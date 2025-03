Més per Menorca denuncia que una empresa privada recopila datos personales de inquilinos con el aval del Govern

El portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, denuncia "el inicio de un nuevo escándalo" del Govern de Marga Prohens. El diputado menorquín alerta de que, con la puesta en marcha del programa Lloguer Segur mediante un modelo de colaboración público-privada, el Ejecutivo autonómico ha delegado la gestión de este programa al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que a su vez ha designado a la empresa privada Portal Balears Inmobiliario SL como encargada de recopilar los datos personales de los inquilinos que desean inscribirse.

Esta empresa, tal y como denuncia Castells, a través de su página web (portalbalear.com) está reuniendo información "altamente sensible de miles de ciudadanos" como imágenes del DNI, declaraciones de la renta, nóminas y contratos de alquiler "sin ningún tipo de control" por parte del Govern.

Desde Més per Menorca consideran que esta situación es "grave e inaceptable" ya que no existe "ninguna garantía" de que estos datos sean utilizados únicamente para el programa Lloguer Segur: "Nada justifica que el Govern permita este despropósito que pone en peligro la privacidad personal y fiscal de los ciudadanos. No hay ninguna seguridad jurídica para los inquilinos que quieren acceder a una vivienda".

El diputado menorquín advierte que su partido está estudiando medidas para impugnar esta situación ante las autoridades de protección de datos, con el objetivo de garantizar los derechos y la seguridad de las personas afectadas. Por este motivo, Més per Menorca exige que se tomen las medidas necesarias para evitar que esta práctica continúe y que el Govern asuma su responsabilidad en la protección de la privacidad y la seguridad de los datos personales de todos los ciudadanos.