María José Busquets, portavoz del Moviment Feminista de Mallorca: "Una sola convocatoria para el 8-M uniría a más gente e iría mejor"

María José Busquets es una de las portavoces del Moviment Feminista de Mallorca, colectivo que ha organizado una manifestación este sábado con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, a las 19:30 en la Plaza de España. Un año más, el feminismo volverá a salir a las calles dividido ya que la Coordinadora Transfeminista también ha convocado una marcha alternativa. Así, Busquets considera que una sola convocatoria uniría a más gente e iría mejor de cara al mensaje que se quiere reivindicar en esta fecha.

Este sábado se celebra el 8-M, Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el principal mensaje que debe reivindicar el colectivo?

Desde Moviment Feminista de Mallorca salimos con el lema ‘frente al patriarcado y la extrema derecha, más feminismo’, yo creo que queda claro cuál es el eje central de nuestra reivindicación. En un momento donde la extrema derecha no es una amenaza, sino una realidad que ha llegado a las instituciones, hay que hacerle frente para frenar el avance del machismo.

Precisamente en su manifiesto sitúan el foco en la extrema derecha y su llegada al poder. ¿Cuáles son los efectos que puede tener para las mujeres esta ola reaccionaria?

A nivel cultural estamos viviendo un claro retroceso, de hecho una encuesta de hace poco decía que más de la mitad de los jóvenes piensan que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Hay conceptos que deberían estar asumidos pero no lo están, por ejemplo hay un sector de población que no cree que exista desigualdad o violencia machista, y esto empieza a traducirse en normativas. Ahora ya no tenemos una conselleria de Igualdad sino una de Familias, poniendo al mismo nivel una violencia que ya está reconocida con la de violencia de género, a la que quieren negar que sea específica. Precisamente lo interesante de la ley de violencia machista es que genera recursos específicos para las mujeres víctimas. A nivel social es muy peligroso que se genere este discurso.

Se habla mucho de que este discurso reaccionario está calando, especialmente entre los más jóvenes. ¿Está de moda no ser feminista actualmente?

Prefiero pensar que no pero es algo que nos preocupa porque estamos viendo que los mensajes están calando entre los jóvenes. Desde los institutos ya se nos comenta que hay que luchar contra estos discursos misóginos que se propagan por las redes sociales. Lo que es alarmante es que cada vez son más a cara descubierta y la información se está manipulando mucho, por lo que en las cabezas se está empezando a pensar desde una información manipulada, con bulos que quieren atacar al movimiento feminista.

¿Se ha hecho algo mal desde el movimiento feminista para que esté triunfando esta narrativa?

No considero que el feminismo como tal esté haciendo nada mal, lo que sucede es que se han empezado a difundir discursos manipulados que han encontrado en las redes sociales un campo idóneo para hacer virales determinados contenidos. Pero quien piense que los hombres están discriminados que mire a su alrededor porque nosotras lo que seguimos viendo y documentando es una situación de desigualdad hacia las mujeres, los hombres para nada están discriminados.

¿Cree que los últimos casos que han salido a la luz de presuntos abusos vinculados a partidos de izquierdas provocan que el discurso feminista pierda credibilidad ante la sociedad?

Yo no me voy a meter en política, pero está claro que el machismo está en muchísimos hombres que pueden ser de izquierdas, derechas, centro, arriba o abajo. Un político por pertenecer a una ideología de izquierdas no es más feminista, lo que sí es cierto es que hay una parte de hipocresía en estos casos porque te estás comportando de una manera y después apareces defendiendo en primer plano algo que no practicas. En estas situaciones si que les acusaría de hipocresía.

El feminismo volverá a manifestarse dividido en Mallorca con dos marchas, la que ustedes organizan y la de Coordinadora Transfeminista. ¿Por qué motivo hay dos manifestaciones?

Nosotras desde que nos constituimos siempre hemos hecho una convocatoria abierta para todo el mundo, nuestro movimiento no busca separar a nadie. Entonces no sé, hace tres años surgió el otro movimiento y vivimos en un país libre, todo el mundo tiene derecho a convocar y manifestarse. Pero por nuestra parte es la misma convocatoria sin ninguna distinción, nosotras no hemos generado esa escisión ni hemos dado ningún paso para que hubiera más manifestaciones.

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha dicho esta semana que si van todas unidas tienen más fuerza que si van separadas. ¿Usted está de acuerdo?

La consellera ha dado su opinión y tiene todo su derecho. Evidentemente una sola convocatoria uniría a más gente e iría mejor pero las las personas hacen lo que creen conveniente y ellas deben pensar que es conveniente hacer lo que hacen. No puedo hablar por los demás, pero estaría bien que hubiera una sola manifestación.

Entiendo que por su parte si estarían dispuestas a llevar a cabo una manifestación conjunta

Cuando surgió esta situación hace tres años ya lo dijimos, nosotras como Moviment Feminista de Mallorca nuestro principal objetivo es luchar por las mujeres. Somos un movimiento no mixto y las mujeres transexuales si son feministas pueden estar integradas, el único requisito es que sean feministas. Respecto a la ley Trans, nosotras no estábamos en desacuerdo con toda la normativa, solo en algunos aspectos, pero en ningún momento rechazamos por completo toda la ley. Somos feministas sin apellido, reconocemos la transversalidad en el feminismo, lo que tenemos en común es que somos mujeres. Desde nuestra constitución somos un movimiento no mixto, pero todas las mujeres tienen cabida.

