Juzgan al exfiscal Subirán y a un testigo del caso Cursach por denuncia falsa

El exfiscal Miguel Ángel Subirán y un testigo del caso Cursach fueron juzgados ayer en Palma por un delito de denuncia falsa contra el comisario de Policía que investigó al primero y al juez Penalva, que acabaron condenados por el TSJIB.

Tanto el antiguo fiscal anticorrupción como el otro acusado, quien fue un testigo protegido dentro del caso Cursach, se acogieron a su derecho a no declarar ante la magistrada del juzgado de lo penal número 7 de Palma.

La fiscalía mantuvo su petición de pena de tres años de prisión para ambos. Mientras, la defensa interesó la libre absolución. El caso quedó ayer visto para sentencia.

Los hechos enjuiciados se remontan a mediados de 2020, cuando el TSJIB investigaba al exfiscal y al magistrado por las irregularidades en la instrucción del caso Cursach. En esas fechas, un testigo protegido denunció que había sido atacado con ácido cerca de su domicilio en Palma y lo atribuyó a posibles represalias por haber declarado en contra del magnate de la noche.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investigó el caso y concluyó, tras diferentes pesquisas, que “había muchas incongruencias”, según reconoció ayer el entonces jefe del grupo. El investigador recordó que realizaron una inspección ocular en el domicilio del denunciante y que él se encargó personalmente de tomarle declaración en septiembre de 2020. “Fue una declaración larga”, rememoró. Finalmente, no se le dio verosimilitud por las incongruencias detectadas.

El entonces jefe de Homicidios negó haber insultado o amenazado al denunciante. También rechazó haberle dicho entonces que el contenido de la denuncia era falso y que era un embustero o un farsante.

Tras su declaración en Policía, el testigo protegido se quejó del trato recibido y se puso en contacto con Subirán. De esta manera, surgió una denuncia contra el comisario, que nada tenía que ver con el asunto, ya que él no le había tomado declaración. El alto mando policial destacó ayer que no tuvo ningún contacto con el denunciante. “Yo no investigué nada de este caso, no lo conocía de nada, nunca he estado con él, nunca le había visto, no tengo nada que ver”, insistió. “Me considero perjudicado porque es una denuncia contra mí y el cargo que represento. Me repercute porque se me imputa un hecho que no he cometido, ha sido muy duro”, añadió. El entonces jefe superior de Policía también declaró ayer como testigo y señaló que le pareció una vergüenza que se le acusara de esto al comisario.

