El Govern propone que los residentes de Baleares puedan deducirse hasta 250 euros si pagan ecotasa

El Govern balear ha presentado esta mañana una propuesta de modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) con la que prevé un incremento significativo en la tasa durante los meses de mayor afluencia turística, entre junio y agosto, además de una exención en los meses de menor ocupación.

Como novedad, y a modo de medida compensatoria para los residentes, el Ejecutivo ha incluido una deducción fiscal para aquellos ciudadanos de las islas que se alojen en establecimientos turísticos del archipiélago. A través de la declaración de la renta, se podrán aplicar una deducción de hasta 250 euros anuales para compensar el coste del impuesto.

Subida solo en junio, julio y agosto

Uno de los cambios más destacados en la reforma de la ecotasa es la introducción de cuatro tramos diferenciados a lo largo del año. El Govern busca una mayor flexibilidad y adaptación a la demanda turística, por lo que solo se aplicará un aumento del impuesto en los meses de junio, julio y agosto. Esta subida oscilará entre un 66% y un 200%, dependiendo de la categoría del establecimiento donde se hospeden los turistas. Los meses de mayo, septiembre y octubre se mantiene los mismos precios, que oscilan entre 1 y 4 euros de máxima.

Por ejemplo, durante este período de máxima afluencia de turistas (junio, julio y agosto), la tarifa del tramo más bajo pasará de 1 a 2,5 euros por noche. Esto afectaría a hostales, hostales-residencia, pensiones, posadas, cámpings, albergues y refugios.

En cuanto al tramo más alto, se elevará de 4 a 6 euros por noche. Esto afectará a hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamento de cinco estrellas, cinco estrellas de lujo y cuatro estrellas superior, además de los apartamentos turísticos de cuatro llaves y cuatro llaves superior.

En el caso de los hoteles, hoteles de ciudad, hoteles apartamentos de cuatro estrellas y tres estrellas superior y apartamentos turísticos de tres llaves superior, la ecotasa pasará de 3 a 5 euros solo en los meses de junio, julio y agosto.

Asimismo, los pasajeros de cruceros que hagan escala en las islas también verán aumentado el importe de la tasa, que pasará de 2 a 6 euros por noche.

Exención del impuesto en temporada baja

La propuesta establece que en los meses de enero y febrero el ITS se reduzca a cero con el objetivo de incentivar el turismo en la temporada baja. Por otro lado, en los meses intermedios como mayo, septiembre y octubre, así como en marzo, abril, noviembre y diciembre, se mantendrán las tarifas vigentes hasta ahora, sin modificaciones.

Ahora el Govern de Marga Prohens deberá buscar los apoyos parlamentarios para sacar adelante esta iniciativa al no contar con mayoría absoluta, si bien la propuesta de momento no agrada a ninguno de los partidos con representación en el Parlament. Vox lleva semanas advirtiendo de que no darán su apoyo a ninguna subida de impuestos, sea del tipo que sea. Mientras tanto, la izquierda reclama más valentía y cobrar al menos 10 euros en los tramos máximos de la ecotasa, o incluso un porcentaje fijo que permita que los turistas en estancias de lujo paguen más.