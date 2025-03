Feijóo reivindica a Prohens como "referente político en toda España"

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en un acto del PP en Palma con mujeres empresarias en el que ha reivindicado la figura de la presidenta del Govern, Marga Prohens, como "un referente político no solo en Baleares, sino en toda España". La líder del PP balear no ha podido estar presente en la reunión por motivos de salud.

En su discurso, el líder popular ha criticado el uso "partidista" del feminismo por parte de la izquierda, asegurando que la mejor manera de celebrar el 8M es "estar al lado de las mujeres que inspiran con su trabajo". Además, rechaza los discursos que "enfrentan" a hombres y mujeres: "No comulgo con el discurso que pretende decir a las mujeres que los hombres son su enemigo ni lo que tienen que hacer, pensar o votar". Asimismo, advierte contra la "apropiación política" del movimiento feminista: "Que no se apropien de las mujeres con fines electoralistas".

Feijóo denuncia la "hipocresía y el sectarismo" de quienes, a su juicio, han utilizado la causa feminista para atacar a sus adversarios políticos: "Utilizaban el 8M para echar a las mujeres del PP y criticar a las que no piensan o votan como ellos". También carga contra el Gobierno por lo que considera un retroceso en la protección de las mujeres: "El Ejecutivo que más ha predicado con la igualdad en la pancarta es el que más ha desprotegido a las mujeres con leyes nocivas, como la del 'solo sí es sí', que ha permitido la excarcelación de violadores y la rebaja de penas a abusadores".

El presidente del PP muestra su preocupación por la situación laboral de las mujeres en España, señalando que "sigue habiendo más paro femenino que en el resto de la UE y una de cada cuatro mujeres cobra el SMI o cuantías inferiores". En este sentido, reclama "un gobierno que asegure salarios dignos para las mujeres" y denuncia que "mientras tanto, el Ejecutivo encuentra dinero para condonar deuda a sus socios".

Finalmente, Feijóo hace un llamamiento a la lucha contra la violencia machista, recordando que sigue habiendo decenas de mujeres asesinadas "víctimas de la insoportable lacra de la violencia machista". Además, lamenta que en España "aún hay muchas mujeres que no se sienten seguras al llegar a casa por la noche", por lo que pide pasar de los discursos a los hechos: "No creo en la política que da lecciones. No sobran los hombres en la lucha por la igualdad, y la hipocresía es el mayor enemigo de la igualdad real".