La doble lucha de las mujeres migrantes en Mallorca: «No se creían que una mujer china pudiera abrir un restaurante en la isla»

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio anual de las luchas y conquistas de las mujeres a lo largo de la historia. Es un día para conmemorar lo que se ha logrado, pero también para señalar lo que aún queda por hacer. Las brechas de género, la violencia estructural, la discriminación en todas sus formas, la falta de acceso a derechos fundamentales y, sobre todo, la invisibilidad de muchas mujeres que siguen viviendo en los márgenes de la sociedad. En este día, no solo se celebra el progreso, sino que se reivindica la igualdad de oportunidades, el derecho a vivir libres de violencia y la plena participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública y privada.

En Mallorca, una isla que recibe cada año a miles de personas de diversas partes del mundo, es esencial destacar la presencia de un colectivo de mujeres que, por diversas razones, decidieron abandonar su país en busca de un futuro mejor. Mujeres que llegaron a la isla buscando oportunidades, pero también como refugiadas de situaciones de violencia o pobreza.

Según el estudio ‘#EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral’, contabiliza en Baleares 101.140 mujeres migrantes potencialmente activas, que suponen el 23% del total de mujeres en edad de trabajar. Este porcentaje era del 20,8% hace una década y del 14,8% en 2004.

Estas mujeres han transformado Mallorca en un lugar más vibrante, diverso y lleno de matices. Han aportado no solo su trabajo, sino también su fuerza, su talento y su visión del mundo. Sin embargo, el camino que han recorrido está lleno de obstáculos invisibles, barreras que van más allá del idioma y la cultura. La discriminación, el racismo y la sobrecarga de trabajo son algunos de los retos que enfrentan a diario. Muchos de estos trabajos, en sectores clave como la hostelería, la limpieza y el cuidado de personas, son esenciales para el funcionamiento de la isla, pero rara vez son reconocidos como tales. Estas mujeres, a menudo relegadas al segundo plano, sostienen la infraestructura invisible que permite que Mallorca siga funcionando.

La falta de redes de apoyo, la precariedad laboral y la sensación de aislamiento son solo algunos de los desafíos que enfrentan al llegar. A pesar de todo esto, han demostrado una resiliencia inquebrantable.

En este 8M, es fundamental recordar y reconocer a todas estas mujeres, que son la columna vertebral de muchos sectores que sostienen la economía y la vida social de la isla. A menudo silenciadas, pero siempre presentes, son ejemplo de lucha, sacrificio y esperanza. Hoy, como todos los días, su esfuerzo merece ser visibilizado, porque su contribución a la sociedad resulta invaluable y esencial.

En un mundo de hombres

En la sede de Cáritas del carrer Socorrs de Palma trabaja Diana Idalia Rosario, dominicana de nacimiento que lleva más de dos décadas en Mallorca. Vino para estudiar arquitectura, pero finalmente la cosa se torció. Ha cuidad niños y ha sido camarera, pero en la actualidad su trabajo se basa en las tareas de limpieza en Cáritas. Sin embargo, su formación y sus ganas de aprender van más allá. «Hice un curso de restauración de embarcaciones hace un tiempo y éramos solo dos chicas en la clase. Aunque eso creo que ya ha cambiado, entonces entraron a trabajar solo los hombres», explica Rosario.

«Más tarde estuve de atención al cliente, me saqué un curso de inglés y ahora estoy estudiando también electricidad y energías renovables», cuenta. Estudia para entrar en un sector eminentemente masculino, aunque Rosario avecina un cambio de paradigma: «Donde hacemos las prácticas, la gerente es una mujer. Claro, eso ya te dice mucho y, además, somos unas cinco en clase. Al ver que manda una y no uno te da más seguridad».

Diana Dialia Rosario, durante la entrevista en Cáritas. / Manu Mielniezuk

Asegura no haber vivido episodios de doble discriminación en Mallorca, pero cuenta que la situación aquí es mejor que la de República Dominicana. «Ahora las cosas han avanzado allí también, pero siempre ha sido una sociedad más machista que aquí. Cuando llegué me sorprendió ver a mujeres trabajar más que los hombres. Allí estaban todo el día en la casa».

Quien también ha vivido los cambios entre culturas ha sido Weifen Wang, propietaria del restaurante DAO-GU. A principios de los 2000 su familia se mudó de China a Madrid y hace diez años Wang decidió venirse a Mallorca. «Nací en un pueblo, por eso generé una conexión especial con la isla», cuenta.

Su historia tampoco fue sencilla. Ella sola también se metió en un mundo de hombres, la restauración, abriendo un restaurante por su cuenta. «Al principio sí que noté un poco de discriminación de algunas personas. Como si dijeran “¿una mujer y encima China va a abrir un restaurante?”. Algunos incluso, cuando se lo contaba, me decían “ah, entonces tu marido estará en la cocina, ¿no?”».

Weifeng Wang, durante la entrevista en su restaurante de Son Rapinya. / Manu Mielniezuk

Sin embargo, incide en que las mujeres chinas han cambiando mucho en los últimos años. «Ahora somos más fuertes, luchadoras, valoramos más nuestra educación y hemos ganado libertad e igualdad. Antes, por ejemplo, tenía miedo de ser abierta en cuanto a conocimiento mental. Ahora, las mujeres chinas queremos conocer el mundo, aprender más y expresar nuestras ideas», explica.

«El primer año me molestaron muchísimas cosas en el restaurante. Un hombre me sacaba a bailar sin mi permiso, me decían que si los sitios de masajes chinos tenían un final feliz. No sabía lo que era eso», añade. «Me he dado cuenta además de que las mujeres tenemos que saber cortar a los hombres y decirles que lo que hacen no está bien. Tenemos que atrevernos más, hacernos respetar», sentencia.

Maria Beatriz Armoa lleva tres años en la isla. «Cuando murió mi padre en Paraguay, tuve que empacar todas mis cosas y venirme aquí», cuenta. Su familia vive en Mallorca y no tuvo otra opción que venirse a vivir aquí.

Maria Beatriz Armoa, durante la entrevista. / J.S.

«Llegué un día 4, y el 22 ya estaba trabajando cuidando a una señora mayor. Aquí noté que realmente se valora el trabajo de las mujeres. En mi país siguen cobrando más los hombres, y en Mallorca descubrí que se podía tener un trabajo bien remunerado», señala Armoa.

Durante su tiempo en la isla se ha ido especializando en el cuidado de personas mayores, aunque también ha aprovechado para regularizar su situación en España. «Aquí hay más libertad para nosotras, y el 8M es más que un día, es algo muy importante. Debemos reivindicar unos derechos igualitarios, una vida igualitaria y el respeto a las mujeres».

