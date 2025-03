Armengol acusa a Prohens de "engañar" a los ciudadanos con sus medidas contra la saturación turística

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, asegura que el Govern de Marga Prohens "carece de una dirección clara" en cuanto a las medidas turísticas para hacer frente a la saturación y acusa a la presidenta de "engañar" a la ciudadanía con el decreto de medidas que ha presentado. Según Armengol, para Prohens "a veces hay saturación, a veces no; ahora dicen que tomarán medidas; ahora hacen un pacto que no lleva a ninguna parte; ahora engañan un poco a la gente… y al final todo sigue igual".

El PSIB-PSOE estudiará "con atención" todas las propuestas que sean presentadas en el Parlament, pero Armengol advierte que tienen "poca confianza" en un Govern que "no tiene" capacidad de análisis, ni de planificación ni de gestión: "Tenemos un mal gobierno que no sabe hacia dónde va".

A pesar de que el Govern no busca el apoyo del PSIB-PSOE, Armengol recuerda que el PP no tiene mayoría parlamentaria y que Vox no aprobará sus iniciativas: "Están engañando a la gente una vez más y eso es muy grave. Juegan con lo que afecta directamente a la vida de las personas. Y aquí estamos hablando del modelo económico, del presente y del futuro de la ciudadanía".

Medidas "firmes"

La dirigente socialista insiste en que durante los últimos ocho años del Pacto se adoptaron medidas "firmes" para combatir la masificación turística con la aprobación de una ley contra el cambio climático, una moratoria de plazas turísticas, una ley turística "integral y valiente", además de restricciones al acceso de cruceros en el puerto de Palma y de vehículos en Formentera, "todas ellas con el voto en contra del Partido Popular".

Armengol recuerda que el PSIB-PSOE ha presentado iniciativas concretas en el Parlament para seguir recaudando el ITS para proyectos que combatan la masificación y reducir el número de plazas turísticas. En este sentido, subraya que su partido lleva "mucho tiempo" defendiendo la necesidad de establecer límites y que el PP "siempre se ha opuesto", por lo que insta a los populares a aclarar si realmente apuestan por la reducción de plazas turísticas y en qué áreas se debe aplicar: "Nosotros hemos propuesto eliminar el alquiler vacacional en viviendas plurifamiliares, que además genera desequilibrios con los residentes. A ver qué hará el PP: si vota a favor o en contra".

Respecto al pacto por la sostenibilidad que plantea el Govern del PP, Armengol se muestra tajanate: “En estos años he oído muchas propuestas. Entre ellas, la necesidad de un gran pacto social. El otro día vi una fotografía escenificada de lo que supuestamente era ese pacto por la sostenibilidad, pero solo había personas afines al Govern. Muchos seguidores, mientras que gran parte de la sociedad civil ya ha abandonado ese pacto, entre ellos, el PSIB".

El PP "no está interesado"

El PSIB-PSOE considera que el PP "no está realmente interesado" en alcanzar un pacto de Estado sobre sostenibilidad: "No puedo opinar sobre una propuesta que no hemos recibido. Esto es muy grave, porque si de verdad quisieran un pacto de Estado por la sostenibilidad, nosotros, que somos el partido mayoritario de la oposición, deberíamos estar informados, y no nos han dicho absolutamente nada".

Armengol afirma que la confianza en este Govern es "mínima" ya que "no es posible" defender la sostenibilidad mientras se eliminan proyectos como el tranvía de Palma, no se desarrolla la ley turística, se detienen las limitaciones a los cruceros, se desmonta la ley de cambio climático, se deja de impulsar la economía circular en las islas, se permite el crecimiento urbanístico en suelo rústico y se aprueban decretos que fomentan una mayor masificación turística. "Tampoco se preocupan de que cada año haya más turistas en peores condiciones ni de garantizar la sostenibilidad laboral de los trabajadores del sector, quienes han sido abandonados desde el inicio de esta legislatura", denuncia.