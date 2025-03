Prohens se alinea con los hoteleros y niega que la saturación turística sea generalizada: "No se corresponde con la realidad"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se alinea con los hoteleros para negar que exista una masificación turística en Baleares y considera que la congestión se produce "en momentos y lugares puntuales", por lo que insiste en la necesidad de no enviar una imagen distorsionada de la realidad balear: "Trasladar la imagen de que esto sucede durante todo el año y que pasa en todas las islas por igual, y que incluso pasa en todos los meses de temporada alta, tampoco se corresponde con la realidad que vivimos los ciudadanos". Ayer mismo, el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, aseguraba en la ITB de Berlín que "Mallorca no es un destino ni masificado, ni saturado ni colapsado".

Prohens subraya la sintonía del Govern con hoteleros y turoperadores en esta estrategia de equilibrio que se ha presentado estos últimos días: "Coincidimos perfectamente en que no hay que dar una imagen generalizada de saturación durante los 365 días del año y en todo el territorio por igual".

En cuanto a la relación con los principales mercados emisores, como es el caso de Alemania, la presidenta reivindica que Baleares sigue siendo un destino atractivo: "No somos unas islas con mala reputación ni unas isla que digan que no quieren turistas. No renunciamos al mercado alemán como el principal mercado emisor y tenemos muy claro que el turismo ha sido, es y será nuestro principal motor económico".

Sobre la estrategia de gestión turística, Prohens indica que se está produciendo una contención de las reservas en temporada alta y un crecimiento progresivo en los meses de menor demanda, lo que está permitiendo alargar la temporada turística y reducir la presión en los meses de julio y agosto. "Estamos consiguiendo el alargamiento de la temporada y la contención del crecimiento en los meses de mayor afluencia. Las medidas de contención son la mejor manera, no solo de preservar el bienestar de residentes, sino también de preservar nuestro modelo económico".

Prohens destaca también la importancia de aplicar medidas de contención turística en Baleares para garantizar el bienestar de los residentes y la sostenibilidad del modelo económico de la comunidad. Durante su intervención, ha destacado que la situación de saturación no es un fenómeno generalizado en todas las islas ni se extiende a lo largo de todo el año.

Asimismo, defiende la contención como la mejor estrategia para preservar tanto el bienestar de los residentes como el modelo económico basado en el turismo. "De forma inminente presentaremos la propuesta concreta en cuanto a medidas de contención que responden a la urgencia y a las demandas ciudadanas", asegura la presidenta, quien destaca que "el crecimiento económico no se estaba convirtiendo en bienestar social para los ciudadanos, y decidimos liderar este proceso".

