El Govern propone ahora una subida de 4 a 6 euros en la ecotasa más alta

Govern y oposición empiezan a mostrar sus cartas respecto a la subida de la ecotasa, aunque en el seno del Ejecutivo de Marga Prohens sigue debatiéndose hasta dónde llegar con el aumento. Fuentes del sector aseguran que «aún no lo tienen claro ni ellos», pero se va marcando un camino: para los hoteles de alta gama (cinco estrellas y cuatro estrellas superior) se estima subir el impuesto entre un 40 y un 50 por ciento, de manera que el turista podría pasar a pagar de 4 a 6 euros por noche como máximo. En los de cuatro estrellas y tres estrellas superior iría de 3 a 4 euros. El mayor aumento sería para los cruceristas al multiplicarse por dos el impuesto, de 2 euros a 4, lo que sin duda agradaría a muchos hoteleros.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, dice que en el Govern son «conscientes de que la FEHM rechaza la propuesta» de subir la ecotasa y sale por la tangente: «Nosotros gobernamos para el conjunto de la ciudadanía». No hay manera de que se concrete por dónde irá el incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Bauzà apela a que «quedan muy pocos días para saber cuál es la propuesta en esta medida y otras», pero rechaza hacer un adelanto. «Lo concentramos todo en el debate turístico en el ITS», se queja el conseller, cuando habrá «medidas interesantes» como reconvertir planta hotelera en viviendas.

Aprovechando que el Govern aún no ha desvelado su propuesta, el PSIB-PSOE compareció ayer para plantear una subida importante de la ecotasa y la prohibición del alquiler vacacional en las viviendas plurifamiliares. El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, presenta una proposición de ley para incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante ocho meses al año, destacando que es una medida «razonable, clara y sencilla» para hacer frente a la saturación turística. El texto amplía los meses de temporada alta para incluir también abril, que hasta ahora estaba bonificado. Así, desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre se aplicará el 100% del impuesto, mientras que entre noviembre y marzo se mantiene el redactado de la normativa actual sobre la bonificación del 75% de las cuantías de referencia, cuantías que se incrementan en todos los tramos. Por lo tanto, los incrementos de las tarifas del ITS se extienden a todos los meses del año.

La propuesta contempla un aumento de la tasa turística en los tramos más altos, pasando de 4 a 10 euros por noche en hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de cinco estrellas, cinco estrellas grande lujo y cuatro estrellas superior. Los establecimientos de cuatro estrellas o tres estrellas superior subirían hasta los 7 euros por noche.

Los cruceristas también verían incrementada su contribución al pasar de 2 a 7 euros por día. En cuanto a los hoteles, el tramo mínimo del impuesto subirá hasta los 5 euros y se aplicará durante ocho meses al año. También se incorporarán a la tributación las embarcaciones náutica de alquiler de diez metros de eslora o superiores, que pagarían 10 euros.

Además del incremento del ITS, el PSOE plantea la prohibición del alquiler vacacional en edificios plurifamiliares en todas las islas con el objetivo de avanzar hacia el decrecimiento. También se pretende avanzar hacia el decrecimiento de plazas turísticas mediante la no renovación de las actuales en este tipo de inmuebles. Concretamente, la ley presentada por los socialistas expone que transcurrido el periodo de cinco años desde la presentación de la declaración responsable de inicio de actividad de comercialización de estancias turísticas a viviendas en edificios plurifamiliares no se podrá continuar con la comercialización turística.

