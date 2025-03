El PSOE propone subir la ecotasa hasta un máximo de 10 euros y prohibir el alquiler vacacional en plurifamiliares

El PSIB-PSOE propone una subida importante de la ecotasa y la prohibición del alquiler vacacional en las viviendas plurifamiliares. El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha presentado esta mañana la proposición de ley para incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante ocho meses al año, destacando que es una medida "razonable, clara y sencilla" para hacer frente a la saturación turística. Aunque no se aumenterá en los meses de temporada baja, es decir, el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de cada año y el 31 de marzo del año siguiente.

La propuesta contempla un aumento de la tasa turística en los tramos más altos, pasando de 4 a 10 euros por noche en hoteles, hoteles de ciudad y hoteles apartamentos de cinco estrellas, cinco estrellas grande lujo y cuatro estrellas superior. Los establecimientos de cuatro estrellas o tres estrellas superior subirían hasta los 7 euros por noche.

Los cruceristas también verían incrementada su contribución al pasar de 2 a 7 euros por día. En cuanto a los hoteles, el tramo mínimo del impuesto subirá hasta los 5 euros y se aplicará durante ocho meses al año. También se incorporarán a la tributación las embarcaciones náutica de alquiler de diez metros de eslora o superiores, que pagarían 10 euros.

Negueruela denuncia que el Partido Popular votó en contra de la moratoria turística en su momento y ahora critica su falta de aplicación anterior. "Es una vergüenza que digan que la moratoria turística debió hacerse hace ocho años, cuando ellos votaron que no e hicieron campaña en contra", señala.

Además del incremento del ITS, el PSOE plantea la prohibición del alquiler vacacional en edificios plurifamiliares en todas las islas con el objetivo de avanzar hacia el decrecimiento. También se pretende avanzar hacia el decrecimiento de plazas turísticas mediante la no renovación de las actuales en este tipo de inmuebles.

Concretamente, la ley presentada por los socialistas expone que transcurrido el periodo de cinco años desde la presentación de la declaración responsable de inicio de actividad de comercialización de estancias turísticas a viviendas en edificios plurifamiliares no se podrá continuar con la comercialización turística. Asimismo, las plazas turísticas correspondientes a las viviendas referidas quedarán extinguidas y no formarán parte de las bolsas de plazas. En consonancia, estas plazas no podrán ser computadas en los planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT) ni en los planes territoriales insulares en cuanto a la ordenación de la oferta turística.

Negueruela insta al PP a apoyar estas medidas y subraya que una de las finalidades del ITS debe ser la inversión en vivienda, una cuestión "clave" en el actual contexto de emergencia habitacional en Baleares.