Javier Vich en la ITB de Berlín: "Mallorca no es un destino ni saturado ni masificado, solo son cuatro días en Palma"

"¿Qué les hemos dicho a los turoperadores? Un mensaje muy claro: Mallorca no es un destino ni masificado, ni saturado ni colapsado", se ha arrancado este miércoles el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, en su rueda de prensa en la ITB de Berlín. Más claro ni el agua para externar que entre el empresariado empieza a haber ya cierto "hartazgo" en torno a "los mensajes" sobre este asunto que copa la actualidad y mientras se espera a que de una vez por todas el Govern de Marga Prohens dé luz sobre qué medidas "de contención" del turismo va a poner en marcha para mejorar la convivencia con los residentes.

Para Vich, más allá de haber "cuatro calles en Palma" saturadas lo relevante es que la planta hotelera se reactiva a buen ritmo y las reservas van viento en pompa. El hotelero reclama "gestión" del destino turístico y reitera el rechazo de la patronal a la subida de la ecotasa que no acaba de definir el PP.

"Como cualquier destino turístico del mundo" en Mallorca hay lugares "concretos" que tienen una elevada afluencia de turistas. No obstante, "no se puede generalizar cuando hablamos de masificación y colapso porque no es la realidad. Es tremendamente falso", asegura. Vich pide "responsabilidad" y reclama que ante "la gran afluencia turística" lo único que funciona en los destinos es la gestión.

"Cuando vamos a París a la torre Eiffel vemos que hay mucha gente" e igual "en Central Park en Nueva York. Tenemos determinados lugares de Mallorca y determinadas calles, por no decir cuatro de Palma ciudad" con muchos turistas, y "cuatro, cinco, seis zonas" de la isla, sostiene el hotelero. "No podemos negarlo, pero tenemos que gestionarlo" y también "separar" la problemática de los residentes y sus "legítimas reivindicaciones de vivienda y movilidad" del debate turístico.

Preguntado sobre "la hora de ruta" que marca el documento salido de la Mesa del Pacto de la Sostenibilidad apunta a medidas ahí señaladas como el camino de la diversificación de mercados o "bajar la demanda" turística en los meses de temporada alta y trasladarla a los meses valle. "En eso hay que trabajar. Tenemos que actuar en la oferta, déjennos invertir y el propio mercado se irá regulando".

El líder de la FEHM subraya que el turismo dejó 22.400 millones el año pasado en elarchipiélagoo y por ello insiste en reclamar "responsabilidad cuando se habla" de esta actividad económica.

La ecotasa no ha estado encima de la mesa en las reuniones que han celebrado los empresarios con los turoperadores y la presidenta Marga Prohens y el resto de representantes institucionales. "Hemos hablado de lo realmente importante, el mercado, la demanda y de que somos un destino seguro", explica Vich, a quien no ha sentado bien que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ligue la subida de las tasas turísticas a que modulan la oferta, "en todo caso se referirá a la demanda". "Nosotros rechazamos cualquier subida porque no obedece en absoluto al impacto en la demanda" y, según ya advirtieron en enero en Fitur las mayoristas, pagar más impuesto de turismo sostenible "podría tener un impacto en las familias en julio y agosto", explica Vich.

En cuanto a la temporada 2025, las previsiones apuntan a que se repetirá la bonanza del año pasado, después de un invierno que ha funcionado mejor que el anterior, entre un 5 y un 6 % más, según han trasladado los turoperadores alemanes en las reuniones con los representantes políticos y los empresarios.

Aperturas tempranas

Estas buenas cifras invernales se han reflejado en la bajada del paro de febrero, lo que se certifica por "una apertura más temprana" de los establecimientos, apunta Vich. Mientras, se acelera la reactivación de la planta hotelera. En febrero se alcanzó un 34 % de aperturas (cuatro puntos por encima de la previsión inicial), en marzo ya sube al 52 %, a lo largo de abril, con la Semana Santa hacia finales de mes, se llegará al 92 % y en mayo estará al completo a pleno rendimiento.

Para el verano las reservas anticipadas de las mayoristas, que tras su caída por la pandemia han vuelto a recuperarse, máxime en el previsor mercado alemán, "son buenas, sólidas, todo apunta a que será una temporada igual al año pasado". El líder de los hoteleros aprovecha para repasar que el año pasado el turismo germano dejó en las islas 6.000 millones de euros, con más de 5 millones de turistas, y una subida del gasto que roza un 6 más que en 2023.