ITB de Berlín: La subida de la ecotasa, ni mentarla, mejor mostrar el 'showcooking' de Miquel Calent

Basta recordar las chispas que saltaron en Londres durante la World Travel Market (WTM) en noviembre: este primer día de la feria de Berlín, la ITB, la presidenta Marga Prohens no mentó la ecotasa y la subida que tiene que negociar con la oposición, ni cuando se le preguntó sobre el tema. No será hasta este miércoles cuando se encienda la mecha, a buen seguro el presidente de los hoteleros mallorquines, Javier Vich, no va a esquivar un asunto que revuelve a todo el sector turístico: no quieren oír mentar el incremento del impuesto de turismo sostenible –"van a masacrar a las familias que vienen en julio y agosto"–, dice una gran hotelera mallorquina– , otra cosa es si les tocará comérselo con patatas. Hoy volverán a hacer frente común con los turoperadores: la subida astronómica anunciada para Cataluña aún removió más la embestida que preparan en Berlín, a no ser que se obre un milagro. Veremos.

Sin preguntas a Prohens

Mientras tanto la presidenta meció a su audiencia alemana al son del mar "sin duda el elemento que mejor define nuestras islas", y aludiendo a la "agenda de transición" de Baleares, "un cambio profundo, de gran trascendencia", como si hasta Berlín hubieran llegado las propuestas, y desavenencias, de la Mesa contra la saturación y el Pacto de la Sostenibilidad. Los periodistas alemanes presentes ni se inmutaron ni preguntaron nada a Prohens ni siquiera al verla departir en la lengua de Goethe.

Las autoridades del Consell de Mallorca posan con los especiales de Diario de Mallorca para la ITB 2025. / Consell

El rey chef en su salsa

En el estand balear brilla una columna en la que se proyecta un fondo marino que hipnotiza, pero más que los peces que mecen la cola la atracción se iba al espacio de showcooking y degustación de producto local. El rey de ese rincón culinario que cobra más protagonismo en Berlín en el espacio ferial de Baleares es el chef mallorquín Miquel Calent, que está en su salsa con la elaboración de sus platos: coca con pollo de Ibiza y estopeta de aceitunas de Mallorca, bizcocho de cerdo mallorquín y queso de Menorca, arroz de ternera menorquina, palo mallorquín y sobrasada de Mallorca, cazuela de Formentera con Hierbas Ibicencas, almendra de Mallorca y confitura de leche. Ahí sí que se veía aplicados a los alemanes, y al conseller de Agricultura, Joan Simonet, orgulloso de mostrar en ese escaparate los productos de su querido sector primario. Con su sonrisa sempiterna explicaba a este diario que el vino Savina que se estaba sirviendo en la exhibición culinaria es de la bodega a bodega Terramoll, igual que el rosado.

Javier Vich, Carolina Quetglas, Miquel Ramis, Jaume Bauzà y Margalida Ramis. / M.B.M.

Dos pioneros reunidos

En medio de una feria de nivel estratosférico como esta berlinesa, con más de 190 países representados y 5.600 expositores en una edición en la que Albania (destino que viene pisando muy fuerte) es el país anfitrión es un placer ver escenas como ese reencuentro entre dos pioneros, el fundador de BQ Hotels, Bernardo Quetglas, y el histórico alcalde de Muro y fundador de Grupotel, Miquel Ramis, los dos acompañando a sus hijas, ambas al frente de sus negocios, Carolina Quetglas y Margalida Ramis.

Bernardo Quetglas y Miquel Ramis, fundadores de BQ Hotels y Grupotel. / FEHM

Cambio de roles

Y entre caras conocidas resaltaban las de Rosana Morillo y Enrique Gómez Bastida, la ex secretaria de Estado de Turismo y su exjefe de gabinete se reencontraron en el estand independiente de Ibiza, donde departían con el presidente insular, Vicent Marí. Morillo ahora desfila en Berlín en calidad de vicepresidenta del Grupo MSC para Asuntos Gubernamentales y Gómez Bastida volvió a la Pitiüsa como director insular de Lucha contra el Intrusismo. El Govern avaló en un encuentro el trabajo que está desplegando Gómez Bastida contra la oferta ilegal.

En Berlín Baleares presume de mucho más que sol y playa. El Consell promociona la marca Moda Artesana de Mallorca para impulsar los oficios artesanales. Y la Vicente Del Bosque Football Academy presentó dos eventos en la isla. Y sigue la feria con más menú este miércoles.

Miquel Calent en plena faena en su demostración de la gastronomía de las islas. / Govern

