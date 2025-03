Apuestas entre menores, cannabis o 'chemsex': los retos del nuevo Plan de Adicciones de Baleares

La conselleria de Salud ha presentado esta mañana el nuevo Plan Integral de Adicciones de les Illes Balears, el cual se desarrollará entre 2025 y 2032 y se adaptará a las adicciones más actuales como podrían ser las apuestas online o el consumo de cannabis entre los más jóvenes. Este Plan sustituirá al anterior, que ha estado más de una década sin actualizarse, y pondrá el foco en la detección precoz de las conductas adictivas en los menores de edad y su atención.

El documento se llevará este viernes al Consell de Govern para su aprobación y el 31 de marzo llegará a la Comisión Institucional sobre Drogodepencia y otras Adicciones para fijar las acciones prioritarias para este año y su presupuesto.

La consellera, Manuela García, ha incidido en los cambios relativos al consumo de sustacias entre los más jóvenes que se han producido en los últimos años, advirtiendo de que "ahora los niños han cambiado el elegir el sabor del chicle con elegir el sabor del vaper". En este sentido, con tal de combatir estas adicciones, el nuevo Plan Integral incluirá más de 130 actuaciones.

Tres pilares

Con todo, estará basado en tres pilares fundamentales, la prevención, el tratamiento y la reinserción social, de los que se desprenden seis líneas estratégicas, que son la prevención, el modelo de atención, la reducción y el control de la oferta, la coordinación, la formación y la investigación. A su vez, el plan contempla 16 objetivos estratégicos, 30 específicos y unas 139 acciones específicas.

El Plan contempla el abordaje de todo tipo de adicciones, no solo por el uso de sustancias como el alcohol, el tabaco y otras drogas sino también aquellas conductas que tienen que ver con las pantallas o los juegos de azar.

También busca garantizar un acceso equitativo a los servicios, evitando cualquier tipo de discriminación o estigmatización, y brindar una atención personalizada que tenga en cuenta las necesidades concretas de cada paciente.

Por otro lado, pretende establecer una red integrada de recursos que permita mejorar la colaboración entre los distintos agentes implicados -tanto los profesionales como la ciudadanía en su conjunto- y asegurar que las decisiones que se tomen en este campo estén basadas en la ética profesional y la evidencia científica.

Algunas de las acciones previstas enfocadas en la prevención, especialmente entre los menores de edad, son la puesta en marcha de campañas de sensibilización, las acciones preventivas relacionadas con el consumo de pornografía o de juegos en línea o la promoción de espacios de ocio libres de sustancias adictivas.

Apuestas, cannabis y 'chemsex'

Entre otras particularidades, ha destacado la coordinadora autonómica de Adicciones, Elena Tejera, se ha detectado un mayor consumo de sustancias adictivas entre los jóvenes y los menores de edad de Baleares, especialmente de cannabis. Entre las mujeres se ha identificado un consumo más temprano de alcohol y tabaco, ha agregado.

También se ha encontrado un acceso prematuro a los juegos de apuestas o un mayor consumo de sustancias estupefacientes relacionadas con el sexo (conocido como 'chemsex'). Por todo ello, el nuevo plan busca establecer mecanismos de prevención, detección precoz y atención enfocados especialmente a los menores de edad.

"Si mantenemos que no hay ocio si no hay alcohol, ¿qué harán nuestros jóvenes? Pues beber. Pero como sabemos que no vamos a conseguir que la gente no beba de la noche a la mañana tenemos programas para informar de los riesgos aparejados y de qué manera evitarlos o reducirlos", ha dicho la coordinadora autonómica.

Salud mental

El consumo de sustancias psicoactivas tiene un impacto significativo en la salud mental, puesto que puede agravar o desencadenar trastornos como la depresión, la ansiedad, la psicosis o las ideas suicidas. Todas estas patologías, a su vez, pueden aumentar la vulnerabilidad al consumo.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, quien ha dado cuenta la frecuencia con la que en los centros de tratamiento se encuentran casos de patología dual, es decir, de problemas de salud mental que van aparejados a las adicciones. Eso se asocia, ha dicho, a un "peor pronóstico y a una mayor dificultad de tratamiento".

Es por ello por lo que el Plan de Adicciones recoge la necesidad de promover un abordaje integral de estas problemáticas y de coordinar los diferentes servicios que intervienen en ellas.

"Son problemas que requieren de una visión transversal. Sabemos que cuando hay un tema de adicción éste tiene un impacto importante en la salud mental y que cuando se juntan las patologías el pronóstico empeora mucho", ha ahondado.