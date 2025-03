PP y Vox no logran sacar adelante en primera votación la candidatura de Josep Codony como nuevo director de IB3

PP y Vox no han logrado sacar adelante en primera votación la candidatura de Josep Codony como nuevo director general de IB3 en sustitución de Albert Salas. Codony, quién ya estuvo al frente del ente público durante la etapa de José Ramón Bauzá, no ha sido proclamado tras el rechazo de todos los partidos de la oposición y los votos favorables de populares y ultraconservadores en el Parlament. Cabe recordar que en la primera votación es necesario contar con el apoyo de 3/5 partes de la Cámara. No obstante, en la segunda votación basta con una mayoría absoluta que conforman PP y Vox, por lo que Codony será nuevo director de IB3 en el plazo de un mes.

Así, Codony será el nuevo director general de IB3 tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. Los dos partidos han acordado que quien ya estuviera al mando del ente público durante la etapa de José Ramón Bauzá sea el sustituto de Albert Salas tras su renuncia al cargo. Así, cabe recordar que Codony ya fue director general de IB3 tanto en una etapa del mandato de Bauzá como en los inicios del Govern de Armengol, hasta que fue sustituido por Andreu Manresa.

Formado en marketing y ventas, Codony (Inca, 1956) fue el fundador de la Televisión de Inca y su director gerente, cargo que conservó tras la fusión de la TVI con Localia. También fue coordinador de Atlas en Baleares, la empresa que suministraba las noticias a Telecinco, y ya ocupó la dirección general del ente de noviembre de 2014 a noviembre de 2015.

Dimisión de Albert Salas

Codony sustituirá a Albert Salas en el cargo, quien registró su renuncia en el Parlament justo dos días antes de la que iba a ser su última comparecencia en la comisión de control de la Cámara Balear. Tras su paso por el ente público, en el que ha estado desde mediados de noviembre de 2023, profesionalmente Salas vuelve al Real Mallorca.

Tras hacerse oficial su renuncia, Salas envió un comunicado interno a los trabajadores de IB3 esgrimiendo los motivos de su adiós. En este sentido, el periodista explicó que se ha encontrado "con un contexto laboral complicado" en el ente autonómico. "La gestión y negociación de la integración y el diálogo sindical me han dejado fundido y sin batería. Soy y he sido pieza intermediaria que se ha quemado y ya no es útil", detalló. El periodista también hizo referencia a los procesos de integración del personal externo y la estabilización de la plantilla. "Durante todo este tiempo, el esfuerzo y la intensidad han sido máximos, junto con un equipo repleto de buenas personas y mejores profesionales", expresó