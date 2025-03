La ONCE presenta una campaña para visualizar los problemas diarios que sufren las personas ciegas

De vez en cuando es necesario recordar a la sociedad que entre nosotros conviven personas que padecen una grave discapacidad y que tenemos la obligación de ayudarles, o al menos, no dificultarles una correcta convivencia. Entre estas personas con discapacidad están los que sufren una gran pérdida de visión o que directamente son ciegos. Por ello, la organización la ONCE ha presentado esta mañana en Palma una campaña, que consiste en una serie de videos donde los protagonistas son personas invidentes o con una mínima visión, que detallan los obstáculos que tienen que superar cada día. Esta campaña se ha titulado “Mucho que ver”, que ha sido presentada en el edificio principal de la ONCE y a la que han asistido numerosos representantes políticos.

Con estos vídeos lo que se pretende es demostrar a la población lo que representa para una persona que no puede ver la realidad que afronta cada día. Es decir, los obstáculos a los que se enfrenta, por ejemplo, cuando camina por la calle por el mero hecho de que alguien, de forma inconsciente, ha alejado una silla de la mesa de la terraza y la ha colocado en la zona de paso de los peatones, o se ha dejado un patinete aparcado junto a una farola. Estos obstáculos son los que provocan caídas o golpes.

La campaña de la ONCE se titula "Mucho que ver" / B. Arzayus

La serie realiza un recorrido por hasta once situaciones a las que se enfrentan a diario las personas ciegas que dificultan el desarrollo de su autonomía personal. Situaciones que se complican como por ejemplo acudir al médico, utilizar el transporte público, salir a cenar o acudir a un centro comercial para comprar.

El delegado de la ONCE en Baleares, José Antonio Toledo, junto a la presidenta del consejo territorial, Alejandra Luque, han sido los encargados de presentar esta campaña. Los han hecho acompañados de Carmen Alarcón, técnica de rehabilitación, y Antonia Lliteras y Pedro Sureda, dos personas que sufren graves problemas de visión.

Solo en Mallorca hay alrededor de unos 800 personas que son ciegas o que sufren una deficiencia visual muy grave. No todos ellos padecen esta deficiencia desde el nacimiento, sino que la mayoría han ido perdiendo la vista durante la madurez, como consecuencia de alguna enfermedad. José Antonio Toledo explicó que es necesario concienciar a la población y explicarles la problemática que padece a diario una persona con problemas de visión. “Estos incidentes se producen tanto en la calle, como en el trabajo, ya que todavía existen en las ciudades muchos entornos inaccesibles para los ciegos. Hay que tomar conciencia de estas barreras que impiden a estas personas que sufren esta discapacidad poder tener una vida normal”. Toledo, reconocimiento las mejoras que se han realizado en los últimos años, realizó un llamamiento a los responsables políticos para que cada vez se vayan eliminando más barreras arquitectónicas, para facilitar que las personas ciegas pueda ir por la ciudad sin el peligro de tropezar o caerse por la presencia de algún obstáculo.

Por su parte, la presidenta del consejo territorial de la ONCE, Alejandra Luque, señaló que esta campaña de videos lo que pretende es despertar la sensibilidad de la población para que sea consciente de que para una persona ciega no es fácil poder moverse por la calle, por lo que se debería evitar colocar obstáculos, aunque sea de una forma inconsciente, a estas personas y provocar que tropiecen o se caigan al suelo. “Las normas de convivencia no son suficientes, es necesario concienciar a la gente para que se coloque en el lugar de una persona ciega y compruebe los problemas que debe afrontar cada día”.

Pedro Sureda ha perdido la mayor parte de la vista / B. Arzayus

Pedro Sureda es un empresario de Manacor que hace alrededor de dos años empezó a notar una pérdida de la visión. Fue una pérdida progresiva, pero en estos momentos apenas vez una luz. Tardaron mucho tiempo los médicos para descubrir su enfermedad. Tras muchas visitas a especialistas y muchas pruebas le diagnosticaron retinosis pigmentaria, que es una enfermedad genética, que no solo no tiene cura, sino que carece de tratamiento. Al ser una persona que ha perdido la visión ya de mayor ha pedido “una mayor conciencia” a la gente, porque esta enfermedad, que dificulta disfrutar de una vida normal, le “puede pasar a cualquiera”. A pesar de la gravedad de la dolencia este vecino de Manacor asegura que “no me queda más remedio que ser positivo y aceptar la realidad que me ha tocado vivir”. Ello no quita que la población ha de ser consciente de que hay muchas personas que conviven con nosotros que son ciegos, o apenas ven, y que “es necesario que no dificulten aún más nuestra vida.

Antonia Lliteras sufre albinismo y nació ciega / B. Arzayus

Antonia Lliteras nació ciega. Padece albinismo ocular. Afirma que en la ciudad de Palma “faltan muchos semáforos sonoros” y que la mayoría de consultas médicas carecen de un mecanismo que avise a los pacientes con poca visión cuando les llega su turno para entrar en la consulta. “La ciudad se diseña para personas con una visión normal, pero no se piensa en que muchos de sus ciudadanos son ciegos y todos los obstáculos que hay en la calle se convierten en un auténtico problema para nosotros”. Por ello, considera necesario que la población necesita tener una mayor conciencia a la hora de colocar, aunque sea de manera inconsciente, obstáculos que dificultan a estas personas ciegas poder deambular por la calle sin tener que afrontar ningún problema.

Los polïticos se pusieron durante unos minutos en la piel de una persona ciega / B. Arzayus

Las autoridades se pusieron durante unos minutos en la piel de una persona ciega y experimentaron durante unos minutos ajgunas de las situaciones real que superan todos los días.