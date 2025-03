Prohens se queda sin aliados para aprobar la subida de la ecotasa en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se queda sin aliados para sacar adelante la subida de la ecotasa en Baleares, una de las medidas estrella del Ejecutivo para frenar la saturación turística en las islas. Vox, principal socio de los populares, rechaza apoyar cualquier inicativa que incluya una subida de impuestos, mientras que los partidos de la oposición se niegan a secundar una propuesta que también incluiría la bajada del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) durante los meses de invierno.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se muestra contundente al respecto de esta cuestión y señala que su partido no aprobará "ninguna subida de impuestos que afecte no solo a los turistas, sino también a los residentes que quieran irse a un hotel el Baleares". No obstante, los ultraconservadores sí están dispuestos a negociar otras medidas de contención turística que pueda plantear el Govern.

"Esperamos ver reflejado dentro de este pacto de turismo una serie de medidas de infraestructuras. Estamos en unas islas que en 20 años no se ha hecho ninguna infraestructura habiendo crecido muchísimo la población residente. No es solo criticar que tenemos muchos turistas, sino también es necesario hacer viviendas para los de aquí y más carreteras y conexiones", destaca Cañadas.

La oposición exige medidas concretas

Por su parte, los partidos de la oposición exige al Govern medidas concretas para frenar la masificación y le recuerda que necesitará sus votos para sacarlas adelante. Sobre el ITS, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, puntualiza que la propuesta de los ecosoberanistas es duplicarlo todo el año. "Y no votaremos otra cosa si no hay una negociación previa", asegura Apesteguia, recalcando que de lo contrario el Govern "se quedará como está: solo y en minoría".

"Desconocemos con qué mayoría parlamentaria piensan llevar adelante este decreto ley que tampoco sabemos qué medidas incluye", cuestiona el portavoz, que pide al Govern de Prohens que "dejen de actuar de esta forma irresponsable" y se aseguren de tener la mayoría suficiente. El líder de Més advierte de que "no someterán a este grupo parlamentario a ningún tipo de chantaje ni presión".

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, acusa al Govern de "no tener ninguna voluntad de negociar nada", ni de llamar a los socialistas para tratar de alcanzar acuerdos puntuales, ni a ningún otro partido de la oposición. En este sentido, Negueruela expresa que "basta ya de mentiras a los ciudadanos" porque el Ejecutivo de Marga Prohens, a pesar de no contar con mayoría parlamentaria, no pretende sentarse a hablar y pactar sus proyectos políticos con la oposición.

El portavoz socialista reprocha al Govern que este martes asistirá a la feria turística ITB de Berlín y, mientras tanto, sigue sin concretar ninguna medida para poner freno a la saturación turística que viven las islas, ni en cuánto incrementará el Impuesto del Turismo Sostenible (ITS), a pesar de lo mucho que el Govern ha hablado de este asunto.