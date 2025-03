Antoni Vera defiende ir hacia la zona única en Palma: "Es democratizar la educación"

El conseller Antoni Vera defiende su planteamiento de seguir avanzando hacia la zona escolar única en Palma, como ya se hace en otras ciudades como Madrid: "Es democratizar la educación". De esta manera el conseller ha respondido a las críticas a la nueva zonificación hecha por buena parte del Consell Escolar de Mallorca (familias, sindicatos, directores...), que auguran que dejar Ciutat dividida en dos macrozonas para el próximo proceso de escolarización generará aún más problemas que el año pasado, cuando el municipio pasó de ocho zonas escolares a tres y decenas de padres protestaron al no conseguir plaza en ningún colegio de su barriada.

Según Vera, la zona escolar única "la tienen en ciudades más grandes en muchos lugares de España", una medida que no cree que "segregue ni mucho menos". A su entender, ir hacia la zona única es "dar libertad a las familias para elegir el centro que quieren para sus hijos" y "democratizar la educación".

El responsable de Educación se expresaba de esta forma después del cuestionamiento hecho por varios miembros del Consell de Mallorca (Asociaciones de directores y directoras de centros educativos, Asociación Assemblea 0-3, SIAU, STEI, UOB, PSIB-PSOE, Consell de Mallorca, MÉS, el representante de los ayuntamientos de Mallorca y FAPA Mallorca) que consideran que la nueva zonificación "agravará la situación". Lamentan además que "Conselleria no haya presentado ningún argumento objetivo o técnico, salvo su programa electoral, ignorando los problemas que está generando" esta medida, que además, señalan, es contradictoria con la línea seguida en otros municipios como Ibiza, Maó o Ciutadella, que teniendo una extensión mucho menor han sido divididos hasta en seis zonas.

La división de Palma en dos macrozonas (con 61 centros una y 62 centros la otra) es una de las principales novedades que marcará el próximo proceso de escolarización para el curso 2025-2026, que ha sido presentado hoy por Vera, acompañado del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y de la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart.

Puede consultar qué colegios quedan en cada zona haciendo clic aquí. Dividir Palma en dos grandes zonas hace que la cercanía real ente el colegio y el domicilio o puesto de trabajo tenga en realidad poco peso a la hora de asignar las plazas (al ser zonas tan amplias el concepto de proximidad se relativiza y diluye). La zona A se fusionará con la actual zona B y la actual zona C desaparece (consulta aquí cómo era el mapa escolar el año pasado y ver qué zonas se fusionan).

Este año por primera vez, además de solicitar la plaza de forma telemática, en los centros que quieran hacerlo así la matrícula también podrá realizarse por esta vía, sin necesidad de acudir presencialmente. Las familias que no dispongan de usuario en la plataforma GestIB este año por primera vez podrán acceder mediante certificado digital o el sistema CLAVE. Puede consultar las fechas clave del proceso de escolarización haciendo clic aquí.

El proceso de solicitud para las familias con niños de 3 años que se incorporan al sistema educativo para cursar 4º de Infantil (3 años) empieza el 12 de mayo. La Conselleria, basándose en las cifras de nacimientos del año 2022 registradas en el padrón, prevé que empiecen su andadura escolar el próximo curso alrededor de 9.313 niños. Según estos datos, para el curso 2025-2026, Educación ofrecerá un total de 13.578 plazas para 4º de Educación Infantil en Baleares, distribuidas en 8.015 plazas públicas y 5.563 plazas concertadas. Vera ha recordado que además de los nacidos aquí, el sistema educativo balear sufre continúas altas de alumnado 'nouvingut' que llega de otras comunidades autónomas y países. Como novedad del próximo septiembre, Vera ha recordado que se pondrá en funcionamiento el CEIP Nou de Can Picafort, por lo que se ampliarán en 450 el número de plazas escolares de educación primaria en el municipio.

Punto de antiguo alumno

El punto de antiguo alumno se mantiene como criterio de baremación complementario (que los centros pueden decidir si tienen en cuenta o no), a la espera de saber si la sala de lo contencioso se pronuncia a tiempo antes de que empiece el proceso de admisión y decreta o no la suspensión cautelar de este criterio, impugnado por FAPA y el STEI al considerar que es "discriminatorio y segregador" y que no se ajusta a derecho. Cabe recordar que el Consell Consultiu dio el visto bueno al decreto de Educación en el que va incluida esta medida, pero hubo tres votos particulares en contra.

Etapa 0-3

En lo que se refiere a la etapa 0-3, el sistema educativo de Baleares contará con 1.700 plazas nuevas el curso que viene (un millar de ellas concertadas y el resto públicas). En total se llegarán a las 14.100 plazas para niños menores de tres años en las islas, una cifra "histórica" en palabras del conseller. Además, Conselleria seguirá en su línea de abrir plazas 0-3 en los colegios de Infantil y Primaria y hoy ha anunciado que abrirá 60 nuevas en los CEIP Miquel Porcel y Sa Indioteria de Palma. Se intenta así paliar la histórica falta de plazas en la educación de la primera infancia (especialmente acuciante en Ciutat).

Las familias con niños de estas edades podrán solicitar plaza en las 'escoletes' públicas o concertadas entre el 28 de abril y el 7 de mayo. El periodo de matrícula para los niños de estas edades finalizará el 27 de junio, y a partir del 28 de junio se podrán presentar solicitudes fuera de plazo. Como novedad, las solicitudes tardías se evaluarán cada 15 días, en lugar de adjudicarse por orden de llegada, garantizando una distribución más equitativa. Todas se baremarán. Las familias con bebés de al menos 15 semanas podrán participar en el proceso fuera de plazo.

Adscripción

En lo que se refiere al proceso de adscripción (cuando los estudiantes acaban su etapa en un centro y pasan a otro vinculado, con plaza garantizada), el trámite arrancará el 3 de abril. Las nuevas adscripciones para el próximo curso incluyen varios cambios en Mallorca, Ibiza y Menorca. En Mallorca, el CC Sant Vicenç de Paül del Coll d'en Rebassa se adscribe al CC Sant Antoni Abat de Son Ferriol. El CEIP Gabriel Palmer de Estellencs se vincula al IES Josep Font i Trias de Esporles, mientras que el CEIP Mestre Colom de Bunyola pasa al IES Son Pacs de Palma.

Además, los CEIP Cas Capiscol, CEIP de Prácticas, CEIP Es Secar de la Real, CEIP Establiments, CEIP Gaspar Sabater de Palmanyola, CEIP Tramuntana (anteriormente CEIP Felip Bauçà), CEIP Maria Antònia Salvà, CEIP Miquel Costa i Llobera, CEIP Puig de na Fàtima (Puigpunyent), CEIP Son Ferriol – Xisca Castell y CEIP Son Oliva se adscriben a los IES Joan Maria Thomàs, IES Josep Maria Llompart, IES Madina Mayurqa e IES Son Pacs. El CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina iba a estar adscritos únicamente al Son Pacs, pero finalmente de cara al curso que viene Educación lo ha dejado igual (con cuatro institutos adscritos) tras las quejas de las familias.

El CEIP Son Ferriol-Xisca Castell se adscribe provisionalmente al CC Sant Antoni Abat de Son Ferriol hasta la apertura del nuevo IES Son Ferriol. Por otro lado, el CEIP Sa Indioteria se vincula al IES Son Cladera, el CC La Purísima al CC Nuestra Señora de Montesión, el CC Lladó al CC Juan de la Cierva, el CC San José de la Montaña al CC Sant Josep Obrer I y el CC Sant Bonaventura de Llucmajor al CC Sant Francesc. Asimismo, el IES Politècnic (que el próximo curso dejará de recibir alumnos de ESO y Bachillerato para iniciar así la extinción de esta oferta en este centro) se adscribe al IES Joan Alcover y al IES Ramon Llull.

En Ibiza, el CC Can Bonet de Sant Antoni de Portmany se adscribe al IES Sa Serra, el CC Santíssima Trinidad de Sant Antoni de Portmany al IES Quartó de Portmany y el CC Mare de Déu de les Neus de Sant Josep de sa Talaia al IES Algarb.Por último, en Menorca, el CC La Salle de Alaior se adscribe al CC La Salle de Maó.