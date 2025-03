Refugiados ucranianos en Mallorca tres años después del inicio de la guerra: «No sé si volveré a casa»

Ya no se puede hablar de Ucrania sin mencionar a Donald Trump. Desde que el político y magnate estadoundiense llegó al poder, el paradigma sobre el que se construían las conversaciones para acabar con el conflicto ha cambiado por completo. El republicano ha reabierto el diálogo con Rusia con el objetivo de alcanzar algún tipo de paz en una guerra que el pasado 24 de febrero cumplió tres años, al mismo tiempo que reprende con dureza, en la Casa Blanca y a ojos de todo el mundo, al presidente ucraniano Volodímir Zelenski. «Está jugando con la vida de millones (de personas), con la Tercera Guerra Mundial», le recriminó el americano a Zelenski el viernes.

Impactados por las imágenes, los principales líderes europeos no tardaron en reaccionar al comportamiento abusón de Trump: un tuit de Pedro Sánchez, declaraciones de Emmanuel Macron e incluso un pronunciamiento del primer ministro británico Keir Starmer condenando lo sucedido y mostrando su apoyo al líder ucraniano. Rusia, mientras tanto, jaleó lo que calificó como «una bofetada» a su principal enemigo.

Rusia y Estados Unidos por una parte, Ucrania y la Unión Europea por otra, y mientras tanto los ucranianos escapando de un país en el que, tres años después, siguen lloviendo bombas. En concreto, las tropas de Vladimir Putin acumulan una media de unos 100 bombardeos diarios. Aterrorizados por los misiles, han sido más de 6 millones de personas las que han huido de sus hogares por culpa de la guerra. Sus principales destinos: Alemania, Polonia y España. Esta última ha otorgado protección a unos 236.570 ucranianos desde el inicio del conflicto.

Sin embargo, pese al contexto global en el que ocurren los hechos, no ha dejado de ser lo local, lo desconocido, lo que ha mantenido a muchos a flote. Según datos oficiales, en Mallorca viven aproximadamente unos 4.000 ucranianos, contando los refugiados y los que ya vivían aquí. La ayuda mutua que se ha ido prestando la comunidad, tanto entre los residentes de la isla como con aquellos que todavía siguen en Ucrania, no es más que un pequeño ejemplo de la resistencia que puede llegar a generar un pueblo completamente asediado.

Adaptarse a la realidad

En noviembre del año pasado se inauguraba en Palma el primer Consulado Honorario de Ucrania en las islas. Volodymyr Nosov, cónsul, no duda en pedir abiertamente el fin de la guerra tres años después, aunque no le gustaría que eso sucediera bajo las condiciones impuestas por Trump. «Cualquier iniciativa para poner fin a la guerra debe basarse en el derecho internacional y tener en cuenta los intereses de Ucrania. Contamos con el apoyo de nuestros aliados y confiamos en que el proceso de negociación para poner fin a la guerra debe ser justo y sostenible», asegura Nosov.

El cónsul remarca el carácter resiliente de los ucranianos y aprovecha para agradecer a España la ayuda prestada: «La gente sigue apoyando a Ucrania, trabajando como voluntarios y ayudando a los recién llegados. Al mismo tiempo, muchos ya están haciendo planes a largo plazo para adaptarse a la nueva realidad. Agradecemos cordialmente a España y a los españoles por su apoyo, hospitalidad y ayuda a los ucranianos en estos momentos tan difíciles. Sin su ayuda, habría sido mucho más difícil para muchos empezar una nueva vida en un nuevo país».

«Ayudar, ayudar y ayudar»

El primer domingo de cada mes, la iglesia greco-católica de Mallorca, gestionada por el sacerdote ucraniano Ivan Milyan, organiza desde hace dos años y medio una colecta de dinero entre sus feligreses para enviarlo directamente a Ucrania. Su pequeña capilla, escondida entre los chalets del barrio de ses Cadenes, en el Arenal, congrega cada domingo a gran parte de la comunidad ucraniana de Palma. «Intentamos ayudar, ayudar y ayudar. Por ejemplo, el mes pasado enviamos tres dispositivos Star Link para que pudiesen tener internet», cuenta el sacerdote.

Asegura que desde hace unos meses ha descendido el número de refugiados que llegas a la isla, aunque también confiesa que hay personas a las que ha dejado de ver en misa. «Algunas mujeres lloran cada día que vienen, y desde hace tres años, por sus hijos que están en el frente. Otras se fueron y no las volví a ver», explica.

Muestra sin miedo a este diario un vídeo de varios militares armados hasta los dientes agradeciendo a la parroquia la ayuda que habían enviado un par de semanas atrás. Son soldados en primera línea de batalla los que reciben los víveres enviados desde la isla. «Nosotros queremos que la guerra termine, y haremos todo lo posible para que eso pase, pero no como Trump quiera», apostilla.

Sin embargo, pasados tres años del conflicto Milyan ha empezado a notar cambios. «La gente se está acostumbrando a la guerra. a vivir en guerra. Por ejemplo, durante el primer año nadie se casaba. Decían que por respeto o por otra cosa no lo harían. Ahora, pasado todo este tiempo, empiezo a ver las primeras bodas», explica.

Desde la parroquia Milyan sigue las noticias «muy preocupado»: «Estamos muy preocupados porque la mayoría de familias de aquí son familias con niños ,y sus padres están en guerra y por eso se preocupan. Hay mujeres que cada domingo rezan en la iglesia por sus maridos».

«No creo que vuelva»

En Lloseta, en pleno corazón del pueblo, se gestiona una de las mayores asociaciones de ayuda a refugiados de Balears. Amar Ucraïna apoya a más de 500 personas ucranianas que se vieron obligadas a refugiarse de la guerra. A través de una extensa red de contactos, mucha gente consigue hospedaje en la isla para quedarse un tiempo o empezar una nueva vida.

Una de las iniciativas de esta asociación se lleva a cabo en verano y consiste en traer de campamento a un grupo de niños y niñas ucranianos para que puedan desconectar de la realidad y vivir por unos días una vida tranquila. En la edición de 2024, le ofrecieron a Zina Kravchenko viajar junto a los pequeños para hacer un voluntariado en la isla como cocinera. Una vez comparó cómo vivía aquí y cómo lo hacía en Ucrania, no dudó en traerse a su hija e instalarse aquí.

«A los seis meses de empezar la guerra me fui a República Checa . Allí estuve medio año, pero no aguantaba más la separación de mi familia y volví a Ucrania. Nueve meses después, no podía más. Me tenía que ir. No vi más oportunidades, había muchísimos bombardeos, mi hija no podía ir al colegio y teníamos que bajar cada dos por tres a los búnkeres. Yo quiero darle un futuro a mi hija, por eso vine aquí. Mi marido está en el frente, pero yo no se si volveré», relata. El apoyo de la comunidad ucraniana de la isla fue fundamental para ella, «me entiendo con ellas y me reduce el estrés» cuenta.

El caso de Liza Krasnolutska guarda similitudes con el de Kravchenko, pero esta tiene ahora 19 años. «Llegué con mi familia hace dos, con 17. No sabía español ni nada, pero no nos quedaba otra». Dos años después de su llegada, Krasnolutska ha aprendido español e inglés y se ha sacado un grado medio en sistemas informáticos. «No creo que nosotros volvamos ya a Ucrania», confiesa, y asegura que desde que empezó la guerra «han sido tiempos difíciles».

«En parte siento que se han olvidado de nosotros, que solo nosotros estamos pendientes de lo que pasa allí, que solo nos importa a nosotros. Al final aquí tienes apoyo de la asociación y su gente, pero en ocasiones eso no ayuda porque te das cuenta que hay gente que está peor que tú. Ojalá haber venido porque queríamos y no por obligación».

Suscríbete para seguir leyendo