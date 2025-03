Alex Ellis: «Han venido menos británicos a Mallorca pero han gastado más, es el modelo del futuro»

Alex Ellis (Londres, 1967), el nuevo embajador del Reino Unido desde el pasado septiembre, ha realizado su primera visita a Mallorca esta semana. Incide en la conexión entre su país y la isla. Avisa de que «con el mundo que tenemos actualmente no podemos darnos el lujo de no cooperar más en Europa». Es la segunda ocasión que el diplomático, nombrado Sir el pasado febrero, y a quien gusta cultivar su faceta artística como miembro de coro, ahora en el Grupo Talía en Madrid, ha sido destinado a España.

¿Qué temas ha abordado con la presidenta Marga Prohens?

Ha sido un encuentro muy positivo. Las relaciones son muy buenas por el flujo humano que hay entre las Islas Baleares y mi país. Hemos abordado temas de turistas y de los residentes aquí (30.000 británicos). El número de turistas no ha crecido, pero el gasto sí, entonces con el cambio de modelo que hay en Baleares vamos a ver las consecuencias positivas también en el turismo británico. Los lazos son muy estrechos, deportivos, por ejemplo, con la vela, el ciclismo o el tenis, y culturales. Mallorca es uno de los territorios más importantes para el Reino Unido en España.

El turismo de borrachera y el balconing habrán estado sobre la mesa. ¿Qué falla para que no se erradiquen muertes y accidentes totalmente evitables?

Ha bajado muchísimo la mortalidad. Las campañas han sido exitosas si lo comparamos con las cifras de 2018. La campaña del Govern para reducir el consumo excesivo de alcohol también ha sido un buen trabajo. Han bajado muchísimo los incidentes provocados por el alcohol. Son dos ejemplos de la buena relación que tenemos para cambiar el tipo de turismo.

Entonces es optimista.

Ellis, que cambió Nueva Delhi por Madrid, advierte que la crisis de vivienda también preocupa en su país. / B. Ramon

No, soy realista de acuerdo con los datos que tenemos que muestran que ha cambiado mucho, por ejemplo, con cambios de leyes. Lo he comentado con el delegado del Gobierno y exalcalde de Calvià.

En verano estalló la polémica en su país por el ranking de la Federación Balear de Balconing, la web satírica que publica las muertes y lesiones provocadas en esos accidentes. Una ministra escocesa llegó a pedir su cierre tras el fallecimiento de una joven.

No lo seguí, la verdad. Y yo soy el representante de Su Majestad, no del Gobierno escocés, entonces no lo comento.

El Reino Unido es el segundo mercado emisor a Baleares, con más de 3,5 millones de turistas en 2024, pero ha decrecido ligeramente (3,2 %).

Yo me fijo más en el gasto [4.375 millones]. Es el más alto per cápita y ha aumentado más de un 3 %. Quizás es el modelo del futuro, menos gente pero gastando más. Refleja un cambio de la política del turismo, de la oferta turística en las Islas Baleares en las últimas décadas, con un poco menos de turismo joven y más de familias. Y no solamente viene en julio y agosto, en septiembre y octubre también. Es un cambio que creo que es el objetivo aquí y está pasando.

Las manifestaciones contra la masificación turística tuvieron gran impacto en los tabloides de su país. ¿Puede ser que el turista británico no se sienta bienvenido?

Lo que veo es una consistencia del turismo británico desde hace mucho tiempo con las Islas Baleares. Mi madre llegó aquí para sus vacaciones en 1961. Hay una tradición de visitas británicas a Mallorca y ha sido consistente con todos los choques que ha habido en los últimos años. Primero con el voto del Brexit en mi país, segundo con el covid, tercero, con la invasión rusa de Ucrania. Aun así hay una consistencia del turismo británico a pesar de todo el ruido, es un hecho del pasado y seguirá en el futuro.

¿Están constatando que más británicos visiten el Cantábrico y otros destinos más frescos por el cambio climático?

Lo que hemos visto es que la época turística Balearesars y Mallorca ha crecido. Nuestros datos consulares muestran un cierto cambio del patrón turístico hacia meses más frescos aquí. Mi madre es escocesa, hago turismo también en Escocia, lo recomiendo también [sonríe], es distinto a Mallorca, pero muy agradable.

Los británicos tendrán que solicitar el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), lo que será un cambio significativo en sus viajes a Europa.

Es un cambio, pero no es una novedad porque ya existe para los Estados Unidos y el Reino Unido también está creando su propio sistema de preaviso antes de entrar en el país. Creo que los visitantes ya están acostumbrados a hacer estas cosas. Es otro elemento también de seguridad, en este caso en la zona Schengen. No creo que se note mucho su efecto.

Seguimos sin saber la fecha exacta de su entrada en vigor. ¿Le han comunicado algo al respecto las autoridades españolas?

No. La otra cosa que llegará, la fecha todavía no se conoce, es el nuevo Sistema de Entradas y Salidas de la zona Schengen [EES, por sus siglas en inglés, sustituirá al actual sellado manual de pasaportes]. Estaba previsto para octubre o noviembre del año pasado, después para abril y ahora para noviembre. Todos tenemos que estar preparados porque implica un cambio en la forma de entrar en el país. Es una cuestión sensible para Mallorca y el resto de las islas por la cantidad de turismo que hay aquí. Sobre este tema estamos hablando mucho con las autoridades españolas y con la comunidad residente aquí porque necesitan cambiar su documento de residencia, tienen que tener el TIE. Es muy importante.

Para lo que sí que hay fecha, el 2 de abril, es para la Autorización Electrónica de Viaje (ETA por su sigla en inglés) que se va a exigir a los ciudadanos de la UE que viajen al Reino Unido. ¿Qué va a cambiar?

Consiste solamente en hacer un prerregistro antes de entrar en el país, como se hace en los Estados Unidos o se va a hacer para la UE. Creo que no es muy complicado y se trata de otra herramienta para la seguridad de fronteras.

Tras las elecciones alemanas la ultraderecha ya es la segunda fuerza en el país y las encuestas colocan por primera vez a Reform UK por delante de laboristas y conservadores. ¿Crece la preocupación en su Gobierno ante el auge de la derecha populista de Nigel Farage?

Tenemos que distinguir entre las encuestas y los comicios. Fueron hace siete meses y el Partido Laborista ganó con una gran mayoría. Lo que el Gobierno no escondió es la necesidad de cambiar cosas para mejorar el crecimiento de mi país. Por eso se está invirtiendo tanto en ciencia, cambio climático o en la construcción de viviendas. La vivienda es un tema que preocupa no solamente en Mallorca. Hay una serie de retos que son compartidos entre varios países desarrollados y habrá mucha más conexión en estos temas. Estoy aquí en parte para hacer un reset, incluido el cambio del escenario macropolítico con la invasión de Rusia y también un reset Reino Unido-Unión Europea porque yo creo que tenemos que acercarnos un poco más.

Precisamente usted fue director general del Ministerio para la Salida de la Unión Europea. ¿Los planes del primer ministro Starmer pasan por recomponer las relaciones con la UE tras la salida del Reino Unido en 2020?

Sí. Desde su llegada al poder ha dicho que quiere que la relación sea más estrecha. Por eso hace menos de un mes estuvo en Bruselas en una cena entre los líderes de la UE y por eso han fijado la fecha del 19 de mayo para la primera cumbre UE-Reino Unido. Vamos a explorar varios elementos de una nueva relación en seguridad y defensa, la parte económica y también la humana. Con el mundo que tenemos actualmente no podemos darnos el lujo de no cooperar más en Europa. Un nuevo elemento claro es lo que está pasando en la relación de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. Por eso fue importante que uno de los invitados en la cumbre reciente del presidente Macron en París fuera el primer ministro británico. Europa tiene que asumir más responsabilidad para su defensa y somos esenciales por el peso del Reino Unido.

¿Sin Trump en la Casa Blanca habríamos visto el mismo acercamiento?

Lo que hemos visto es una cosa de la que se hablaba mucho, la responsabilidad de los países europeos de aumentar la defensa de su propio continente. Obama se refería a ello hace quince años. Ahora tenemos que hacerlo. Por eso Macron y Starmer han ido esta semana a Washington a hablar con el presidente Trump para crear las condiciones. Es responsabilidad de todos los países europeos aumentar nuestra actividad en defensa. Nuestro primer ministro acaba de anunciar un aumento del gasto en defensa del 2,5 % del PIB.

¿En Reino Unido también viven estupefactos cada nuevo anuncio del presidente Trump?

Bueno, ya trabajamos mucho con Trump en su primer mandato. Tenemos un nuevo mundo con la invasión ilegal rusa de Ucrania, una autocracia invade una democracia, y hay que ver cómo podemos resolver esa situación y otras cuestiones como la relación con China. Es inevitable la aproximación entre España, Reino Unido y UE en los próximos años con todo lo que está pasando.

Se cumplen tres años de la guerra de Ucrania. ¿Cabe ser optimista para ver su final?

Hace tres años muy poca gente pensaba que Ucrania resistiría como país independiente en la primera semana de la invasión. Lo que han conseguido es notable. El Gobierno británico quiere paz, pero duradera porque si no vamos a volver a la situación de 2014. Hubo paz, pero Rusia volvió a atacar.

También ejerce digamos que de embajador para visualizar el autismo. En su currículo se cita expresamente que su hijo lo padece.

Mi hijo está en el espectro autista y lo aprovecho, forma parte de mi vida y de la de mi hijo. Es muy importante hablar sobre este tema y hacer cosas. En dos semanas haré un evento en Valencia sobre autismo y deporte.

