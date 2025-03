La pureza de un Govern en quiebra

‘La tieta’ del primer Serrat, una de las canciones más conmovedoras dedicada a una mujer, también queda cancelada por su letra. En concreto, por su verso «Amb qui en un altra temps ella es feia l’estreta». Mientras se procede a la extirpación, «estrecho» continúa etiquetando en el Diccionario a quien «tiene ideas restrictivas sobre las relaciones sexuales».

En esta línea, Antoni Costa representa numéricamente a un Govern en quiebra que presume de pureza, y que da lecciones de puritanismo fiscal a Pedro Sánchez en Madrid pese a que no puede pagar ni los sueldos en Palma. Cuando el hoy conseller era director general de Presupuestos de José Ramón Bauzá, agarró la deuda de Balears en cuatro mil millones y la disparó muy por encima de los siete. Es el mayor incremento de la historia de la comunidad en una legislatura, por lo que su responsable que no culpable se abrazará con ferocidad a cualquier alivio del fardo, pese a que hoy musite que «se me permitirá que el Govern no se pronuncie».

El Govern se hace el estrecho pese a sus estrecheces. El capítulo de personal se infla 360 millones en un año sin ninguna mejora del servicio público prestado. Todo ello antes de tomar en consideración el aumento salarial del 2,5 anunciado para 2025, y los sesenta millones de la graciosa insularidad o insolidaridad concedida por Prohens, que no perciben los trabajadores privados. La situación es tan angustiosa que se ha postergado el abono de los atrasos del plus a 2029, ya se las entenderán con el próximo ejecutivo.

El Govern está tan asfixiado que en la práctica se ha hipotecado a sus trabajadores, ante el desenfreno del capítulo 1. En una situación que le obligaría a cerrar si se tratara de una empresa privada, se necesita mucha hidalguía para rechazar una reducción de 1.741 millones del lastre, aunque se trate literal y literariamente de un enjuague de la deuda urdido por Sánchez. El conseller numérico lo sabe de sobras, aunque le obliguen a mentir por causas ideológicas. La única forma de renunciar a una quita es no deber nada a nadie. El Govern está demasiado entrampado para permitírselo.

