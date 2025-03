El PP reprocha a Le Senne que no haya reivindicado la labor parlamentaria

La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular, Marga Durán, ha reprochado este sábado al presidente de la cámara, Gabriel Le Senne, de Vox, que en su discurso institucional en la celebración del Día de Baleares no haya reivindicado la labor legislativa de los 59 diputados de las cuatro islas.

Durán ha criticado que Le Senne haya expuesto los principales problemas que afronta Baleares sin hacer ninguna referencia a las iniciativas legislativas que ha aprobado el Parlament para hacerles frente, en declaraciones a los medios después del acto institucional por el Día de Baleares en el Parlament.

La diputada del PP le ha echado en cara que haya hablado de la crisis de la vivienda sin explicar que el Parlament ha aprobado primero un decreto urgente y luego una ley de emergencia habitacional con medidas para hacerle frente; o de las familias de las islas sin mencionar la ley de conciliación, cuando como presidente de la cámara, su obligación es "poner el valor el trabajo de los 59 diputados".

La también expresidenta del Parlament ha recalcado que ese cargo representa a todos los diputados, procedentes de las cuatro islas. "Poner en valor el trabajo de todos los parlamentarios es nuestra misión", ha reivindicado y ha defendido la necesidad de divulgar ante la ciudadanía la labor legislativa que desempeña el Parlament.

"Falta reivindicar el trabajo de quienes nos dedicamos a legislar para los demás", ha insistido.

"Máximo respeto a la justicia"

Sobre el hecho de que Le Senne haya protagonizado el acto del Día de Baleares después de que se haya abierto juicio oral en su contra por un presunto delito de odio, por romper durante un pleno fotos de asesinadas por el franquismo, Durán ha reiterado que la posición del PP es de "máximo respeto a la justicia"."Él ha podido hacer su discurso, faltaría más", ha añadido.

Durán ha evitado opinar sobre las palabras de Le Senne defendiendo la necesidad de cumplir las normas.

"Respetamos no solo las decisiones judiciales sino los tiempos judiciales", ha dicho Durán. "No es la primera vez que hemos tenido cargos públicos que han continuado en su cargo mientras tenían procesos judiciales que aún no habían terminado", ha añadido.

Durán ha apelado a la presunción de inocencia y ha recordado que Le Senne ha presentado un recurso que está pendiente de resolución en el proceso en el que se le ha abierto juicio oral.