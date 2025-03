Los hoteleros advierten de su "total oposición a cualquier incremento" de la ecotasa

La confrontación entre los hoteleros y el Govern de Marga Prohens vuelve a primera línea a las puertas de la feria turística de Berlín, la ITB. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) reitera su "total oposición a cualquier incremento" de la ecotasa una vez que el Ejecutivo se haya reafirmado en su plan de incrementar el impuesto dentro del paquete de medidas de contención contra la saturación turística. El portavoz del Govern, Antoni Costa, manifestó este viernes que el borrador del decreto ley está "redactado y concretado", aunque se pospone para ser más "ambiciosos" y llegar al "máximo consenso" posible.

Ese consenso que anhela el Consolat de Mar vuelve a saltar por los aires en lo que a los hoteleros se refiere. No es de extrañar que el Govern aplace su batería de medidas. El sector mantiene en su postura inamovible de no aceptar subidas del impuesto de turismo sostenible (ITS), como ya hizo tras el Debate de Política General, el pasado octubre, cuando la presidenta avanzó su plan de subir la ecotasa en temporada alta y recortarla en la baja para contener los flujos turísticos. "En la línea con lo que hemos venido reivindicando manifestamos nuestra total oposición a cualquier incremento de la ecotasa", afirma Javier Vich, presidente de la FEHM. "No va a tener ningún efecto sobre la demanda turística", continúa, como se ha demostrado hasta ahora.

El sector hotelero, según ha sabido este diario, se ha estado movilizando para rearmarse y volver a enarbolar su "oposición firme" a la subida del impuesto. "No quieren ni oír hablar de este tema".

"No estamos de acuerdo en que se incremente ni un euro", avisa el presidente de la patronal mallorquina. El Govern barajaba una subida del 30 % como máximo en los tramos más altos del impuesto (hoteles de cinco y cuatro estrellas superior, que tienen una tarifa de 4 euros, lo que se traduciría en 1,20 euros). En el caso de los cruceristas, que ahora pagan 2 euros por día (como los turistas alojados en viviendas de alquiler vacacional), se planificaba un incremento del 50 %, un euro más.

En el caso de los cruceristas, que pagan 2 euros de ITS se barajaba un incremento del 50 %, un euro más

El martes se inaugura la ITB de Berlín. Hoteleros, el resto del sector y el Govern compartirán reuniones y presentaciones en el marco del principal mercado emisor a Baleares. Ante la oposición a la subida de la ecotasa es de suponer que el Consolat quiera evitar que se repita la escena de noviembre en Londres, en la World Travel Market, donde los hoteleros y los turoperadores tacharon de "populista" y de "ataque a la turoperación" el anuncio de Prohens. Entonces la presidenta se libró de vivir en primera persona aquel chaparrón, no acudió a la capital británica en solidaridad por la dana de Valencia, en su lugar le tocó al conseller de Turismo, Jaume Bauzà.

No renovar licencias

Así las cosas, en la rueda de prensa tras el Consell de Govern Antoni Costa explicó que tienen un borrador de decreto ley “redactado y concretado” con medidas de contención contra la saturación turística. Incluye la subida de la ecotasa. Si han decidido posponerlo y no aprobarlo este mes es porque quieren ser más “ambiciosos” en línea con el documento salido de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad y “adaptar algunas medidas” a los objetivos de esa hoja de ruta. Se insiste en que se pretende llegar al “máximo consenso” posible.

El portavoz del Govern aseguró que las medidas van en la línea de los anuncios de la presidenta en el Debate de Política General –subida de ecotasa y del canon del agua para los hoteleros y la prohibición de nuevas plazas de alquiler vacacional en pisos –. Además, reconoce que está “sobre la mesa el debate” de no renovar las licencias en las viviendas plurifamiliares que se renuevan cada cinco años.

Después de la presentación de Bases de la agenda de transición, la hoja de ruta fruto del trabajo de la Mesa contra la saturación turística, se cree "conveniente adaptar algunas medidas a los objetivos del documento”, lo que incluye “ampliar” algunas. Por ello, Costa traslada que consideran necesario “un poco más de tiempo”. “Hay que consensuar y encajar las medidas” y se buscará el consenso tanto de la Mesa del Pacto como con el resto de las fuerzas políticas porque se tendrá que convalidar el decreto en el Parlament y el PP no tiene mayoría, recuerda.

Desde las filas socialistas su portavoz parlamentario, Iago Negueruela, denuncia que la presidenta Prohens “está engañando a todos y no va a tomar medidas contra la masificación turística”. No ha anunciado ninguna "medida valiente", lo que la sitúa “muy lejos” de comunidades “valientes como Cataluña”, en referencia a su plan de duplicar su ecotasa, hasta 15 euros por día.

Suscríbete para seguir leyendo