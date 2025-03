El Govern de Prohens, ante el dilema de la condonación de 1.741 millones de Montero

"Me permitirá que el Govern no se pronuncie sobre algo que puede ocurrir dentro de un año y que no se acabe materializando". La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de condonar 1.741 millones de euros de deuda a Baleares ha generado un dilema al Ejecutivo autonómico de Marga Prohens. La medida, fruto del acuerdo entre el PSOE y ERC, pilló por sorpresa al Govern, que apenas tuvo unas horas para analizar sus implicaciones antes de que el vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, la rechazara frontalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con una contundencia inusual, Costa se erigió como la voz más crítica dentro del PP contra la iniciativa del Gobierno central.

La firme oposición del Govern balear se sustenta en la consideración de que la propuesta es una "irresponsabilidad enorme" que socava la "credibilidad" económica del país. Costa, que plantó en Madrid a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reitera que esta medida carece del aval de la mayoría de las comunidades autónomas y responde exclusivamente a intereses políticos entre el PSOE y ERC. La falta de consenso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera es, a juicio del Govern, una muestra de la improvisación con la que se ha gestado la propuesta.

Sin embargo, la posición del Ejecutivo autonómico podría verse comprometida si la medida logra salir adelante en el Congreso. En ese escenario, el Govern de Prohens se enfrentaría a un dilema: aceptar la condonación y beneficiarse de una reducción significativa de la deuda, o mantenerse firme en su rechazo y asumir el coste político de explicar a la ciudadanía por qué renuncia a una ventaja económica sustancial. Dentro del PP balear pueden surgir voces a favor de la quita, por lo que si la decisión genera discrepancias internas, esto obligaría a la dirección autonómica a articular un discurso coherente y convincente para sus votantes.

De momento, los populares han activado todos los canales de comunicación posibles para reforzar su posición. Han difundido incluso un vídeo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el que detalla los motivos de la negativa a la condonación. En una comunidad como Baleares, históricamente infrafinanciada, este debate cobra una relevancia especial. El Govern, en su intento de mantener una postura firme, también es consciente de que la ciudadanía podría percibir la negativa como una oportunidad desperdiciada.

Mientras tanto, el Ejecutivo central sigue buscando los apoyos parlamentarios necesarios para convertir la propuesta en ley. La falta de consenso con Compromís, Junts per Catalunya o Chunta Aragonesista complica el panorama para el Gobierno de Sánchez, pero no lo imposibilita. En los próximos meses, la situación política y económica de Baleares podría cambiar en función de cómo evolucione este debate en el Congreso. El Govern de Prohens está inmerso en una encrucijada política: si la condonación de deuda se materializa, ¿será capaz de sostener su negativa hasta el final o terminará aceptando una medida que ya ha tildado de irresponsable? La respuesta, de momento, sigue en el aire.

