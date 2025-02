Los socialistas cargan contra Prohens por no tomar medidas contra la masificación: “Está engañando a todos”

El PSIB-PSOE ha denunciado este viernes que la presidenta del Govern, Marga Prohens “está engañando a todos y no va a tomar medidas contra la masificación turística”, en contra de lo que viene anunciando y ha defendido en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

El portavoz socialista, Iago Negueruela, critica que el Govern Prohens no ha anunciado ninguna "medida valiente", lo que la sitúa “muy lejos” de comunidades “valientes como Cataluña”, en referencia a su plan de duplicar su ecotasa, hasta 15 euros por día.

“Nosotros antes éramos la vanguardia en el impuesto al turismo, ahora vamos por detrás de otras comunidades autónomas”, considera Neguruela al no salir el Ejecutivo con medidas urgentes para paliar la saturación.

“Tenían una oportunidad" para plantear medidas, pero “hoy ha preferido esconderse”, dice el socialista decepcionado ante que la comparecencia del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, tras el Consell de Govern para "decir obviedades, dejar claro que no tienen mayoría parlamentaria y decir que saldrán a prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares, que ya están prohibidos en Ibiza y en Palma y que a lo mejor no prolongan licencias" en dichas viviendas, “algo que ya habíamos anunciado muchos otros grupos”.

Así las cosas, Negueruela critica que “no hay nada nuevo, no hay medidas”, lo que en su opinión demuestra que el Ejecutivo Prohens es un Govern "totalmente parado, bloqueado, que no sabe qué rumbo quiere tomar y que, además, ya dijo ayer Prohens y hoy Costa que ya no hay saturación".

El socialista afea al PP que está hablando "de contención y no de los problemas que afectan a la gente". Cree que ante este panorama este 1 de marzo será ”muy triste para los ciudadanos de las islas”, en referencia al Día de las Islas Baleares.