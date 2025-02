Redefinir la ecotasa, reducir el uso del coche privado y límites en la llegada de cruceros: estas son las propuestas de la Mesa para acabar con la saturación en Baleares

La Mesa del Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica ya ha concluido la fase de diagnóstico respecto a la saturación turística que sufre Baleares. A través de un extenso documento, la Mesa especifica una serie de propuestas para frenar la actual masificación y alcanzar un equilibrio entre residentes y el sector turístico. Así, entre los principales objetivos destacan redefinir la ecotasa, reducir el uso del coche privado y establecer límites para la llegada de cruceros.

Uno de los principales puntos recogidos en el documento es la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), algo que ya anunció la propia presidenta Marga Prohens durante el debate de Política General de la Comunidad. Según sostienen desde la Mesa, el objetivo debe ser "redefinir la estructura de tasas turísticas, aplicando tasas diferenciadas según la estacionalidad y el impacto ambiental para financiar proyectos sostenibles y reducir la afluencia masiva". No obstante, el texto no especifica un porcentaje concreto de subida y bajada del ITS.

Cabe recordar que el planteamiento del Govern en este sentido era el de subir la ecotasa durante los meses de verano (junio, julio y agosto) y reducirla durante la temporada baja (diciembre, enero y febrero) para ayudar a la desestacionalización.

Otro de las metas incorporadas por la Mesa es la de regular y planificar la llegada de cruceros para evitar saturaciones. En este sentido, determinan que es necesario "establecer límites para la llegada de cruceros en puertos clave y promover zonas protegidas con límites de aforo". Los resultados esperados a la hora de aplicar esta medida es "la mejora de la experiencia turística y la reducción de los impactos ambientales".

"Dependencia del vehículo privado"

Por otro lado, también se destaca la necesidad de "reducir la dependencia del vehículo privado". De esta forma, el documento expresa la necesidad de "impulsar políticas y alternativas que disminuyan el uso del coche privado, como el refuerzo del transporte público, la creación de carriles bici y la implementación de zonas de bajas emisiones". Según sostiene la Mesa, estas medidas provocarían la reducción de la congestión viaria, así como la mejora de la calidad del aire y el incremento del uso de medios sostenibles.

Asimismo, la Mesa también apunta hacia el objetivo de "diversificar la economía y reducir la dependencia del turismo masivo". De esta forma, el documento sostiene que se deben impulsar "actividades estratégicas relacionadas con la digitalización, la innovación tecnológica y la productividad regional. Esto incluye estimular la participación del tejido empresarial en las cadenas de valor globales, explorando sinergias entre las actividades turísticas y otras esferas productivas".

