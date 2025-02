El Govern ralentiza la subida de la ecotasa porque quiere ser “ambicioso” y busca el máximo consenso”

El Govern tiene su borrador de decreto ley con medidas de contención contra la saturación turística, entre ellas la subida de la ecotasa, “redactado y concretado”, sin embargo, ha decidido posponerlo con el objetivo de ser más “ambiciosos” en línea con el documento salido de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad y “adaptar algunas medidas” a los objetivos de esa hoja de ruta coordinada por el economista Antoni Riera. Se insiste en que se pretende llegar al “máximo consenso” posible.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha jugado esta viernes a no concretar las propuestas en las que trabaja el Ejecutivo, pero ha asegurado que van en la línea de los anuncios de la presidenta, Marga Prohens, en el pasado debate de la comunidad, cuando anunció subida de ecotasa y del canon del agua para los hoteleros y la prohibición de nuevas plazas de alquiler vacacional en pisos. Además, el vicepresidente ha reconocido que está “sobre la mesa el debate” de no renovar las licencias de las plazas de alquiler que se renuevan cada cinco años.

Como ha adelantado este diario,en relación con el incremento de la ecotasa, que tanto airó a los hoteleros cuando lo anunció Prohens, en la mesa de negociación se bajara una subida del 30 % como máximo en los tramos más altos, es decir, para los hoteles de cinco estrellas y cuatro estrellas superior, que ahora tienen una tarifa de 4 euros, congelada desde 2018.

Antoni Costa ha incidido en que la presidenta este jueves, durante la presentación de Bases de la agenda de transición, el documento fruto del trabajo de la Mesa contra la saturación turística, ya anunció “sucintamente” por dónde irán las medidas, como redefinir la ecotasa según la estacionalidad de la temporada o ir contra la oferta ilegal. “No obstante después de la presentación cree conveniente adaptar algunas medidas a los objetivos del documento”, lo que incluye “ampliar” algunas. Así pues, el Govern considera necesario “un poco más de tiempo” para acabar de dar forma al paquete de medidas. El portavoz del Ejecutivo insiste en que “el objetivo es ser ambiciosos” y que no se descarta nada para este mismo verano, siempre “con consenso”.

Sin concretar subida

Costa reconoce que la temporada está “a la vuelta de la esquina”, pero defiende que los nueve meses de trabajo del Pacto por la Sostenibilidad han sido “imprescindibles” y se ha trabajado en “un tiempo récord”.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación no ha querido “concretar” cuánto subirán la ecotasa ni ningún otro detalle del plan de contención contra la saturación turística. Solo ha dejado dicho que todas las medidas y lo relacionado cono “el intercambio de plazas, bolsas de plazas, etc., ya está redactado” en un borrador de decreto ley y que es “más cuestión de días que de semanas” que se presente. “Hay que consensuar y encajar las medidas” y se buscará el consenso tanto de la Mesa del Pacto como con el resto de las fuerzas políticas porque se tendrá que convalidar el decreto en el Parlament y el PP no tiene mayoría, recuerda.

Por otro lado, por primera vez el Govern reconoce el debate interno sobre reducir las plazas de alquiler turístico en las islas dejando que se extingan las plazas en pisos que se conceden por plazos de cinco años una vez que se vayan cumpliendo. “Es un debate", el del decrecimiento, aunque Costa descarte llamarlo así, que "está sobre la mesa. Lo sabrán en breve”, zanja el portavoz.

Al respecto, hay que tener en cuenta que desde el sector hotelero se viene reclamando medidas ambiciosas contra el alquiler turístico y a los empresarios les supo a nada que Prohens anunciara que solamente contemplaban no conceder más plazas nuevas en viviendas plurifamiliares. Si el Ejecutivo diera este paso tendría de su lado una gran baza para contener el rechazo de los hoteleros a la subida de la ecotasa y alcanzar el consenso en sus medidas de contención contra la saturación turística.