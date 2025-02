Discurso del Dia de les Illes Balears| Prohens reivindica la transformación de las islas para "liderar el turismo del siglo XXI”

La Lonja ha sido el escenario de gala de la celebración de la tradicional entrega de las Medallas de Oro del Govern y los premios Ramon Llull, los máximos galardones que otorga la Comunidad Autónoma. En su segundo discurso por el Dia de les Illes Balears, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado el proceso de transformación que plantea su Ejecutivo en el principal sector económico de las islas para “volver a liderar el turismo del siglo XXI”. Una vez la Mesa por la Sostenibilidad ha finalizado esta semana la fase de diagnóstico, la líder popular ha destacado “la hoja de ruta para transitar hacia el futuro” frente a los retos de la saturación y masificación.

“Desde hace un año, hemos decidido todos juntos remar en la misma dirección para transformar nuestras islas, para garantizar su sostenibilidad y el bienestar de todos. Lideramos el nacimiento del turismo vacacional en España y alrededor del mundo, y ahora hemos decidido dar un paso adelante y volver a liderar el turismo, más sostenible y más responsable, el turismo del siglo XXI en Baleares”, ha detallado Prohens.

Un discurso donde la presidenta ha querido poner el acento en el “orgull” que representa formar parte de les Illes Balears,con su carácter, historia y dos lenguas, "una propia", y "otra común con España", “que conviven y queremos”. Así, Prohens ha reivindicado el Estatut de Autonomia y ha lanzado un mensaje contundente contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la condonación de la deuda negociada con Cataluña. “No queremos ser más que nadie, pero no permitiremos nunca ser menos que otros. Por eso continuaremos defendiendo y reivindicando que no se puede pretender contentarnos con las migas de los otros, haciendo juegos de manos con los nombres, pagando regalos a otros con el sudor y el esfuerzo de nuestros ciudadanos. Y menos cuando no se va a la raíz del problema. que es la necesidad de una financiación justa de una vez por todas para esta comunidad”, ha recalcado.

La dirigente del Govern también ha destacado que seguirán reclamando herramientas al Estado “para compensar la insularidad” así como el nuevo convenio ferroviario, de carreteras y más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Escarrer y Antich

Prohens también ha dedicado unas palabras en recuerdo de Gabriel Escarrer y Francesc Antich, quienes también recibieron la Medalla de Oro de la Comunidad. En el caso de Escarrer, la presidenta ha destacado su carácter pionero y visionario, “Un hombre que contribuyó a transformar la economía de estas islas, que exportó una manera de hacer y entender el turismo y que llevó con orgullo en todo el mundo el nombre de Baleares”. En el caso del expresidente del Govern ha resaltado su figura de servicio público, “un hombre de diálogo y figura indispensable para la construcción autonómica como presidente de esta comunidad”.

La dirigente popular también ha reivindicado algunas de las medidas que ha sacado al frente del Consolat de Mar, como la gratuidad de la educación 0-3 años, la Ley de Conciliación y la propuesta para hacer frente a la crisis de vivienda que atraviesa Baleares. "Siento orgullo de una tierra que, consciente del grave problema de vivienda, trabaja para sacar al mercado más vivienda para vivir, vivienda para los residentes, los de aquí. Y lo vemos en la respuesta de las administraciones y de la iniciativa privada al plan de choque, que ya ha permitido la planificación de casi 5.000 viviendas. Y queda mucho por hacer", ha argumentado.

En su alocución, Prohens realizó una loanza de todos y cada uno de los premiados, con especial enfásis en las Medallas de Oro de este año, María Luisa Cava de Llano y Rudy Fernández. En el caso de la abogada y política, la presidenta ha resaltado "su voz tranquila y serena hoy más necesaria que nunca, en la defensa de la libertad, el respeto a la democracia y al Estado de Derecho". En el caso del jugador de baloncesto, Prohens ha subrayado que "es un referente en España, jugador de la NBA y el deportista que con seis participaciones ha disputado más Juegos Olímpicos. Gracias por tu generosidad y haber llevado con orgullo el nombre de Baleares en todo el mundo".

Premiados

En el caso de María Luisa Cava de Llano, ha expresado su agradecimiento a Baleares por el "reconocimiento" y "cariño" que le han transmitido, pese a no haber nacido en el archipiélago. La expolítica ha hecho un repaso por su trayectoria y ha aseverado que lo que la gente quiere de los políticos es "un buen acuerdo" y que "España prospere".

Por su parte, Rudy Fernández ha explicado que en las islas ha vivido "momentos inolvidables de su infancia", por lo que siempre que vuelve trata de que sus hijos "disfruten de estas islas" como lo hizo él. El deportista también ha recordado momentos de sus inicios en el baloncesto en las pistas del colegio Sant Josep Obrer, por lo que ha expresado que, al mirar hacia atrás, le hace pensar que Baleares tienen "una magia única que no se puede explicar con palabras".

Uno de los momentos más emotivos de la gala se ha producido durante la entrega del premio al contingente balear desplazado para ayudar a los damnificados de la dana del pasado 29 de octubre en Valencia, donde los asistentes han dedicado un extenso aplausos a los efectivos que han subido al escenario.

Por lo que se refiere a los premios Ramon Llull, se han otorgado a la presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, Anna Ferrer, la directora del CEIP Gabriel Vallseca, Asun Gallardo, la Congregación Salesiana de Ciutadella, la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad (Amadiba), la científica María Adoración Romaguera, el ingeniero agrónomo Joan Rallo, la Confraria de Pescadors de Formentera, el diseñador de moda Tony Bonet, la Escuela de Música y Danzas de Mallorca, el Grupo Piñero, la actriz Victoria Luengo, el humorista Agustín 'El Casta', el paratriatleta Nil Riudavets, el atleta paralímpico Joan Munar y a título póstumo al abogado Rafael Perera y el médico Bartolomé Beltrán.

La ceremonia ha contado con la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, así como el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne y los cuatro presidentes de los Consells insulares. Asimismo, el acto contó también con actuaciones musicales de Tomeu Penya, que levantó al público de su asiento, y el cantante de ópera menorquín Simón Orfila.