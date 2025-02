El PSOE censura el deseo de Carmen Planas de que el PP siga en el Govern: "Es inaudito"

El PSIB-PSOE censura el deseo de la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, de que el PP siga en el Govern durante la próxima legislatura. "Si hay un cambio de Govern, que espero que no lo haya, debe seguir con estas bases para conseguir lo que queremos", ha expresado esta mañana la líder de la patronal empresarial en Baleares durante la Mesa contra la saturación turística. Así, el diputado socialista Llorenç Pou califica de "inauditas" dichas declaraciones. "Ha quedado claro con quién se está sosteniendo este Ejecutivo, con los grandes empresarios", destaca Pou.

Asimismo, Pou afirma que vista la presentación que ha hecho el Govern, "para la presidenta Marga Prohens ya no hay saturación turística y parece que no existe ningún problema de masificación en las islas". Debido a esto, el documento que se ha presentado hoy "es una nueva muestra de falta de ambición".

Para los socialistas, no se habla ni de vivienda, ni de precariedad ni otras cuestiones como innovación, por lo que "es otro powerpoint, un 'matrix' que nos quiere hacer mostrar que no hay problemas y que seguro que ahora se llevará a Berlín y otras ferias para mostrar una situación que no es la real y no es la real". Pou también muestra su preocupación preocupación porque "sobresale que la presidenta no haya sido capaz de plantear que hay un problema de saturación turística".

Falta de entidades

Por otro lado, los socialistas también censuran la falta de entidades y formaciones políticas que han abandonado el pacto por la sostenibilidad. "El pacto está herido porque no es representativo, faltan las entidades sociales", detalla Pou, quien también reprocha "la inacción en la que está instalada el Govern, en un intento de hacer pasar el tiempo sin tomar medidas, y este documento 20 millones de turistas, sin medidas contra la saturación turística".