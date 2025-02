La prensa inglesa, otra vez contra Mallorca: asegura que Baleares quiere que los británicos “se mantengan alejados” de las islas

La prensa inglesa vuelve a atacar a Baleares. Pocas semanas después de publicar que miles de británicos cancelaban sus vacaciones en las islas porque no eran “bienvenidos”, ahora asegura que Mallorca quiere que estos “se mantengan alejados” del archipiélago.

Un artículo publicado en el rotativo Birmingham Live sigue la misma línea. Titulado ‘UK tourists refusing to listen to two-word plea from Majorca, Menorca, Ibiza’ ('Los turistas británicos se niegan a escuchar la súplica de dos palabras de Mallorca, Menorca e Ibiza'), asegura que Baleares ha pedido a los viajeros del Reino Unido que “se mantengan alejados” de las islas (no indica la fuente de tal afirmación). A pesar de ello, el periódico inglés remarca que los británicos “se niegan a escuchar y a acatar esta advertencia" y seguirán veraneando en Baleares.

Y para demostrarlo señala que las reservas turísticas británicas a Baleares “han aumentado un 20 por ciento en la última semana” y “casi un 19,7 por ciento más que en el mismo período del año pasado”.

Según este mismo rotativo, Baleares se sitúa como cuarto destino más demandado en España durante la última semana, con un 13,4% del total de reservas, por detrás de Andalucía (19,7%), Cataluña (16,2%) y Canarias (15,4%).

Las cifras del turismo en 2024 en Baleares mostraban un leve descenso del turismo británico, que cayó poco más de un 3% en llegadas, aunque siguió siendo el segundo en importancia para las islas, y con 4.375 millones, subiendo más de un 3% en gasto. En ningún caso esta demostrado que este descenso se produjera por factores relacionados con la turismofobia o la masificación turística, como sugieren varios artículos publicados en la prensa británica en los últimos meses. Las cifras podrían estar más relacionadas con factores internos británicos com la desaceleración económica que sufre el país o el Brexit, entre otros.