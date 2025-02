Marcos Vázquez, el estoico del millón de seguidores, presenta en Mallorca su libro: "Esta es la clave para transformar tu vida"

Este viernes presenta Invicto en el Club Diario de Mallorca, en un evento gratuito bajo inscripción, ¿hay algo que los asistentes deban saber sobre usted antes de acudir a escucharle?

Pues aunque tengo formación de ingeniero, que es como empecé mi carrera profesional, siempre me gustó mucho la salud, entendida como algo muy amplio. Entonces divulgo con una visión 360, integradora de la salud, que toca aspectos de alimentación, de entrenamiento, de descanso, etcétera. También me parece súper importante la parte mental. De hecho, Invicto surge un poco de mi frustración porque la gente compraba mis programas de nutrición, de entrenamiento,… Pero luego al final, por falta de claridad, falta de constancia, falta de disciplina, pues no los llevaban a cabo. A mí en mi vida me ayudó mucho la filosofía estoica en general, junto con la psicología, que son ramas que me fascinan, e Invicto lo que intenta de manera sencilla es combinar, por un lado, esa filosofía clásica con recomendaciones psicológicas modernas para que seamos capaces de vencer la pereza y lograr nuestros objetivos, lidiar mejor con las adversidades de la vida.

Menciona que la mente es el motor del cambio. ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo mental que impide a la gente transformar su vida?

Principalmente, que cuando buscamos cambiar nuestra vida en general, aunque en el libro pongo muchos ejemplos de la salud porque creo que aplica a todo en la vida, muchos buscan eso, buscan el secreto, buscan la pastilla. Y sin embargo, la realidad es que una vez que tienes un conocimiento básico, la clave no está tanto en buscar atajos secretos, sino en hacer cosas aburridas durante mucho tiempo. Es comer bien cada día, hacer actividad física cada día, descansar cada día. Esa es la clave. Pero claro, eso es difícil, y cuando después de una semana comiendo bien, entrenando y descansando bien, la gente nota que no ha perdido tanto, que no se ve como ellos esperaban, pues abandonan.

Muchos buscan motivación para empezar un cambio, pero ¿cómo se puede cultivar la perseverancia cuando la motivación desaparece? Hay quien dice que la fuerza de voluntad es un recurso limitado y que no deberíamos depender de ella.

Buen punto, sí. Por un lado, es importante que desarrollemos una visión inspiradora a largo plazo. Cuando planteamos objetivos como perder un poquito de peso para el verano, bueno, eso normalmente te puede motivar un poco para empezar a entrenar, pero lo que hace que ese proceso proyecto sea sostenible es tener una visión clara de qué objetivos tienes, de qué ejemplo quieres dar. Piensa más en el ejemplo que estás dando a tus hijos, en lo que podrás hacer cuando seas mayor, en poder seguir haciendo las cosas que disfrutas dentro de muchas décadas. Eso por un lado y por otro lado también desindexar un poco las emociones de las de las acciones. Es decir, la gente piensa que para hacer lo que tiene que hacer necesita motivación, y eso no es así. Tú puedes actuar independientemente de la motivación. Un poco la gran recomendación estoica es haz lo correcto independientemente de tus emociones. Las emociones van y vienen. Las emociones nos engañan. No son un buen reflejo de la realidad. Entonces yo digo mucho que si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, que es una tontería, pero a mucha gente le ayuda. La motivación es muchas veces la consecuencia y no la causa de la acción.

¿Cómo se relaciona esto con la filosofía estoica?

A mucha gente le sorprende que hablo de una filosofía que tiene 2000 años cuando el mundo ahora es muy distinto. Y es verdad, el mundo en el que vivimos es muy distinto al mundo greco-romano, que es la cuna del estoicismo. Pero la naturaleza humana no ha cambiado. Al final tenemos los mismos miedos, inquietudes, ansiedades, que los que vivieron entonces. Antes era el joven que iba a trabajar en el Senado y decía “¿Qué pensarán de mí estos señores mayores?”: ahora es el joven que va a trabajar su primer día en una gran consultora. O la preocupación por el cuerpo, por cómo nos vemos. Ya lo veíamos reflejado en los escritos de los antiguos clásicos. Y lo mismo sentimos ahora. Nos duelen las mismas cosas: perder a un familiar, a un ser querido. Ante esto, los estoicos tenían como un manual de vida. Y curiosamente, lo que mucha gente no sabe es que la psicología moderna y específicamente las terapias cognitivo conductuales, que son las más efectivas, las que más estudios tienen o son más utilizadas en las terapias psicológicas, beben directamente el estoicismo.

@fitness.revolucionario Un déficit moderado (500 calorías) te hará perder unos 60 g de grasa al día. Sin embargo, tu peso puede fluctuar 1-2 kg en ese mismo día, principalmente por tu nivel de hidratación, pero también por la comida que tengas en el estómago, el glucógeno almacenado etc. Por eso debes fijarte en la tendencia a largo plazo, y no en las fluctuaciones diarias. En el programa Momentum, recomendamos pesarse cada mañana (en las mismas condiciones) y calcular la media de peso semanal. Al comparar el peso medio de cada semana se suavizan las fluctuaciones diarias y tienes un mejor reflejo de tu progreso real. ♬ sonido original - Marcos Vázquez

¿Qué le diría a alguien que siente que no tiene tiempo para mejorar su salud física y mental?

El tiempo suele ser la excusa o el obstáculo principal. En parte es verdad, es un obstáculo real, pero también muchas veces no es un tema de tiempo, sino de prioridades. Decía Séneca que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y decía también que la vida, si sabes usarla, es larga. Mucha gente que se queja de no tener tiempo después está al día de la temporada diez de Juego de Tronos, no se pierde un partido de fútbol o comenta todos los posts de sus amigos de Instagram y luego, sin embargo, no tiene tiempo para cuidarse, para entrenar, para cocinar o para hacer las cosas más importantes. Yo siempre digo que al final todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos 24 horas, y es verdad que no todos tenemos las mismas circunstancias y que hay gente que tiene más compromisos, pero al final lo bueno es que no necesitas mucho tiempo para cuidarte. Puedes hacer un entrenamiento efectivo media hora al día, cuatro veces a la semana.

¿Entonces es un tema de distracciones?

Los estoicos hablaban mucho de esto. De hecho, Séneca tiene un escrito específico, un ensayo que se llama Sobre la brevedad de la vida, que yo recomiendo a la gente leer. Mucha gente hace todo lo posible por no perder dinero y sin embargo desperdicia tiempo sin darse cuenta que es mucho más importante y valioso.

Si alguien solo tuviera 5 minutos al día para trabajar en su fortaleza mental, ¿qué ejercicio le recomendaría hacer?

Yo en el libro hablo mucho de empezar pequeño. Piensa a lo grande, pero empieza paso a paso. Es un error caer en efectos como el de Año nuevo, de “el 1 de enero empiezo a entrenar una hora al día, comer perfecto, a descansar ocho horas cada noche”. Bueno, eso no funciona. Intenta hacer cambios pequeños y empieza por aquellos aspectos donde quizás estás peor. Por ejemplo, en vez de intentar cambiar toda tu alimentación, mejora el desayuno. Hay gente que toma como desayuno churros con chocolate o, en Mallorca, la ensaimada con el café con leche. Bueno, pues el fin de semana está bien, pero entre semana empieza con un desayuno que tenga una buena dosis de proteína, una proteína de calidad, unas gotas de avena, unos huevos revueltos, cosas que te van a ayudar mucho durante el día si no haces ningún tipo de actividad física.

Muchos de estos hábitos empiezan en la infancia y la educación influye en la capacidad para desarrollar fortaleza mental. ¿Si pudiera diseñar un sistema educativo ideal, cómo sería?

Muchas de las cosas que se enseñan en el colegio son cosas básicas para la vida. Tenemos que aprender ciertos conceptos básicos de matemática, de física, de geografía. Todo eso está muy bien. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay aspectos básicos que son más útiles en realidad para el día a día. Por ejemplo, hay técnicas para aprender a aprender, hay técnicas concretas sobre cómo estudiar, cómo recordar información, cómo conectar información. Por otra parte, creo que trabajar la regulación emocional también a edades tempranas es fundamental: cómo lidiar con la frustración, cómo lidiar con que las cosas no salgan como nosotros queremos, etcétera. Pensamiento crítico, trabajar por proyectos, crear colaboraciones, lograr objetivos comunes y por supuesto, todo esto que estamos comentando. También fomentar desde pequeños aprender a cocinar, aprender a conectar con los alimentos, a hacer actividad física. Con cada reforma educativa, las clases de educación física se van limitando, y los niños que hacen más actividad física rinden mejor cognitivamente. Mejora el resultado y rendimiento académico.

Ha escrito Invicto y tiene bastantes más proyectos relacionados con la divulgación ¿Hay algún libro que no sea escrito por usted que le haya impactado en su vida?

Sin duda, y siguiendo con lo que hemos comentado hoy, voy a recomendar dos. Sobre la brevedad de la vida de Séneca, me ayudo mucho a entender la formación del tiempo. Cuando lees libros clásicos escritos hace 2000 años el lenguaje puede intimidar un poco al principio, entonces recomiendo también un libro más reciente, que es de un filósofo y psicólogo que se llama William Irvine, en español se titula El arte de la buena vida. Es también una buena introducción a estas ideas estoicas que estamos comentando. Y en el fondo, el estoicismo, las filosofías clásicas hablaban de esto, de cómo vivir una buena vida. Y creo que este libro de William Irving es también una buena aproximación.