Mallorca tiene 14.500 chalés y 9.200 pisos turísticos legales

Mallorca tiene unos 14.500 chalés que se dedican al alquiler vacacional y comercializan más de 93.000 plazas, a lo que hay que sumar 9.200 pisos turísticos con más de 9.200 plazas. Esto en cuanto a la oferta legal, es decir con licencia, que se alquila durante todo el año. Además, hay alrededor de un millar de plazas repartidas entre viviendas unifamiliares o plurifamiliares que a la vez son la residencia principal del propietario y en las que solo se permite el alquiler turístico durante un máximo de 60 días al año: esta sería la gota en el mar que más se parece al origen del universo Airbnb, es decir, la llamada economía colaborativa por la que se alquila una habitación para conseguir unos ingresos extras. El resto sería puro negocio turístico.

En total, en Mallorca hay 103.867 plazas de alquiler turístico legales en 16.844 viviendas, según el Consell

Estas cifras son de elaboración propia y están extraídas a partir de un listado facilitado por el departamento de Turismo del Consell de Mallorca que recoge la tipología y las plazas por municipios del alquiler turístico en la isla. Turismo las divide en hasta cuatro subgrupos en cada localidad, según el tipo de vivienda y si se puede alquilar todo el año o hasta 60 días anuales. En total, en Mallorca hay 103.867 plazas de alquiler turístico legales en 16.844 viviendas, según el Consell. Ahora bien, hay que tener en cuenta toda la oferta irregular en el mercado que se comercializa sin licencia turística, lo que significa entrar en territorio desconocido.

Quién más se acercó fue Terraferida. En 2019 junto con el portal DinsAirbnb denunció que Airbnb anunciaba en Baleares casi 51.000 plazas de alquiler turístico ilegales, el 38 % del total. Más de la mitad de las que no mostraban la licencia, 28.000, correspondían a Mallorca. Por otro lado, a principios de febrero el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, denunció en Ibiza que en Baleares puede haber alrededor de 7.000 viviendas turísticas ilegales. El ministro entregó al Govern un archivo digital con información sobre los pisos turísticos en las islas que se publicitan sin número de licencia, según datos de su Unidad de Análisis. Al respecto, desde el Consell señalan que el Ministerio ha extraído esa información de Airbnb y ya la tenían por su contrato con la plataforma Talk & Code, que también recopila datos del resto de comercializadoras.

En cuanto a la oferta legal que tiene contabilizada el departamento de Turismo, las plazas de alquiler vacacional en edificios plurifamiliares (apartamentos o casas adosadas) ascienden exactamente a 9.244 repartidas en 2.212 viviendas. Las licencias turísticas otorgadas en este caso tienen una duración de cinco años renovables. El ala más dura del PP aboga porque se extingan según vaya alcanzando el plazo y no se renueven, de manera que en Mallorca desaparezca este tipo de alquiler vacacional, como en Palma, donde está prohibido desde 2018. Así más de 9.000 viviendas volverían al mercado. Si bien se advierte que esta exigua cifra no resolvería la emergencia habitacional en la isla, ayudaría a perseguir la oferta ilegal al estar claras las reglas del juego porque solo sería legal el alquiler vacacional en viviendas unifamiliares. Además, se presume que ayudaría a erradicar los problemas de convivencia con los residentes al no permitirse el alquiler turístico en plurifamiliares.

Vistazo por municipios

Pollença, el pueblo por excelencia dedicado al alquiler vacacional, ocupa el número uno del pódium por la comercialización con licencia de viviendas en edificios plurifamiliares, 507 con 2.342 plazas, y en viviendas unifamiliares aisladas, 1.938 con 11.836 plazas.

De los 53 municipios que hay en Mallorca, en 31 hay viviendas turísticas legales en edificios plurifamiliares. Atendiendo a los pueblos con más alquiler en estas viviendas, después de Pollença se sitúa Alcúdia con 463 pisos y 1.986 plazas. Sóller, con 173 (662 plazas), Santanyí con 166 (654 plazas) y Santa Margalida, con 118 (514 plazas) cierran los cinco primeros puestos. En Manacor hay 129 plurifamiliares de alquiler vacacional (529 plazas) y en Capdepera, 123 viviendas (473 plazas).

La mayor oferta vacacional con licencia se reparte en viviendas unifamiliares aisladas. A Pollença le sigue Santanyí donde hay 1.107 chalés legales dedicados al alquiler turístico que suman 7.167 plazas. En el tercer lugar en la isla se sitúa Alcúdia, que tiene 967 viviendas con 6.364 plazas y el cuarto puesto lo ocupa Manacor con 825 unifamiliares y 5.406 plazas. Y en quinto lugar figura Felanitx con 690 chalés y 4.853 plazas. Palma se ubica en el sexto puesto con 609 chalés y 4.266 plazas.

Otros pueblos que destacan por el elevado número de chalés turísticos son Llucmajor con 588 viviendas (4.207 plazas), Santa Margalida con 543 (3.261 plazas), Artà con 534 viviendas (3.339 plazas), Campos con 523 (3.452 plazas), Calvià con 440 (3.250) o Sóller con 433 chalés (2.566 plazas).

En Sant Llorenç tienen licencia turística 322 chalés (1.655 plazas), en Muro hay 300 viviendas unifamiliares turísticas (1.951 plazas) y en Son Servera 266 (1.771 plazas). Valldemossa tiene registrados 130 chalés de alquiler vacacional (836 plazas), Deià 105 (661 plazas) y Esporles 79 (577 plazas).

