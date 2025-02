Un historiador israelí sobre el distópico vídeo de Gaza creado con IA y publicado por Trump: "Refuerza la idea de una limpieza étnica"

El profesor Ilan Pappe, israelí de nacimiento, ofrece esta tarde en el edificio de Sa Riera una conferencia organizada por la UIB y titulada 'Palestina delante de los retos del siglo XXI', para la que ya están todas las plazas reservadas. Antes de subirse al escenario, ha atendido a los medio de comunicación y ha asegurado que la entrada de Trump al poder y sus posteriores acciones "refuerzan la idea de una limpieza étnica" en Gaza.

Este historiador, director del Centro Europeo de Estudios sobre Palestina y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Exeter, ha comentado el vídeo publicado por el nuevo presidente estadounidense en X donde se podía ver una Gaza alterada por la IA, con elementos entre los que destacaban un Elon Musk lanzando billetes, megayates en primera línea de playa y decenas de rascacielos, dejando una estampa muy similar a la que presenta Dubai.

"Nada de eso se hará real. Es un plan que no se llevará a cabo", arrancaba Pappe con firmeza, asegurando que sin embargo "se trata de algo que empodera y da fuerza a los partidos políticos de Israel". Explica que este tipo de acciones del líder republicano "refuerzan la idea que tienen estos partidos de una limpieza étnica". En Israel este movimiento "se ve como un apoyo a sus ideas y es algo muy peligroso".

Combativo asegura que Trump "no podrá sacar a todos los palestinos de su territorio", aunque también augura que "el peligro no es que suceda, sino el sufrimiento por el que tendrán que pasar los palestinos" en los tiempos que vienen. Cabe recordar que, a principios de febrero, el mandatario americano aseguraba que Estados Unidos debería "hacerse cargo" de la Franja de Gaza.

"Nadie apoya los planes para los palestinos"

Aprovechando el tercer aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, a Pappe también se le ha preguntado sobre la diferencia de trato que reciben ambos conflictos. El historiador israelí ha sido claro: "Hay una gran diferencia".

Asegura que "cuando se ofrece un plan para Palestina nadie lo apoya" y además añade que países como Alemania o Francia, "países importantes", deberían enfrentarse a Trump por este tema.

"Europa y Zelenski pueden conseguir algo, ya sea sobre armas, industria, fronteras. En el caso de Palestina es mucho más complicado, pues existe la idea de que puedes deshacerte de ellos, algo que ya se ha intentado por cierto", apuntaba.

"Muchos palestinos no entienden por qué en Europa se habla tanto de Ucrania y se les apoya tanto, incluso dándoles armas y apoyando su uso, pero en su conflicto está mal visto y no se les dejan usar armas. Y, además, es muy hipócrita porque cuando las usan los tratan de terroristas. Europa es parte del problema, no de la solución", sentencia.