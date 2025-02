Emotiva historia en Palma: una niña nace en un coche con la asistencia de su padre

No hay cursillo preparto donde a un padre se le enseñe a que tiene que ayudar a que su hijo nazca, porque para están los médicos y los hospitales. Y cuando esto ocurre, es decir, cuando a la madre no le da tiempo a llegar a una clínica para dar a luz, no cabe más remedio que improvisar porque la criatura quiere nacer y no conoce la espera.

Juan Loiza y su mujer Daniela han protagonizado esta semana una de las historias más emotivas que se recuerdan en Palma en los últimos años. El marido ayudó a su mujer a que diera a luz a su hija y además lo hizo en el interior de su coche, porque a la pareja no le dio tiempo a ir al hospital o a que llegaran los sanitarios de una ambulancia para asistir a la madre.

La madre sujeta encima a su hija poco después de nacer en el coche / j.f.m.

El feliz padre, que tiene 38 años de edad y es de nacionalidad colombiana, explicó que su mujer cumplía el periodo de gestación en unos días. “El sábado acudimos a un control médico, porque mi esposa Daniela creía que había roto aguas y que había iniciado el periodo del parto”. Sin embargo, los síntomas no fueron más que una falsa alarma. El médico indicó a la pareja que podía volver a casa. “Hicimos caso al médico, pero teníamos cierto miedo, porque con el nacimiento de nuestro primer hijo ya había pasado lo mismo. Hubo una falsa alarma y después nació de pronto”.

Ya en la madrugada del domingo al lunes Daniela empezó a sentir dolor. “Aguantó hasta que pudo porque creía que se trataba de una falsa alarma. Cuando ya no pudo más me dijo que la llevara al hospital porque estaba segura que ya estaba de parto”. Eran alrededor de las dos de la mañana y cuando la embarazada estaba en el cuarto de baño empezó a sentir las primeras contracturas. “Como pude vestí a mi mujer y nos dirigimos hacia el coche, con la esperanza de que nos diera tiempo a llegar al hospital”. El vehículo estaba aparcado en sa Vileta y necesitaba alrededor de un cuarto de hora para desplazarse a la clínica Rotger, donde estaba previsto que naciera la niña.

Juan sentó a su esposa en el asiento del copiloto y colocó sus piernas sobre el salpicadero para que estuviera lo más cómoda posible. Y en esta posición fue cuando le vino otra contractura mucho más fuerte. “Vi que la cabeza estaba saliendo. Llamé al 061 para que acudiera a una ambulancia y la persona que me atendió me iba a indicando lo que tenía que hacer. En ese momento me di cuenta que no nos daba tiempo a llegar al hospital”.

Los médicos comprobaron que la niña estaba bien / j.f.m

Cuando aún no habían llegado los sanitarios, “mi esposa tuvo una segunda contractura mucho más fuerte y al agacharme descubrí que la niña ya había sacado toda la cabeza. Ya se puede imaginar que en ese momento me entraron todos los dolores porque era evidente que mi hija iba a nacer en el coche”.

Y por si la escena no fuera ya complicada al adelantarse el parto, la situación empeoró cuando el padre se dio cuenta que la niña tenía el cordón umbilical que le estaba rodeando el cuello y existía el peligro de que se asfixiara.

Sin embargo, el padre tuvo el templanza que se precisa para resolver una situación tan complicada y “le pedí a mi mujer que volviera a empujar con toda la fuerza que tuviera porque la niña tenía que salir”. Así, la madre hizo un último esfuerzo, empujó y nació la niña. “Mi mujer dice que mi cara se transformó varias veces. Pasé de la incredulidad, al nerviosismo y al final a la alegría. No me podía creer que había asistido al parto de mi mujer y que mi hija hubiera nacido en el asiento del coche”.

La noche del domingo al lunes fue muy fría. Al agarrar a la niña lo primero que hizo fue desenredarle el cordón del cuello y colocarla sobre su madre. “Me indicaron que lo importante era que la niña no cogiera frío porque era muy peligroso”.

Pocos minutos después llegaron los servicios de emergencia. Primero llegó la Policía y después lo hizo la ambulancia. Los sanitarios se encargaron de cortar el cordón y se hicieron cargo de la niña y de su madre. Ambas fueron llevadas a la clínica y a pesar del nerviosismo y la tensión por todo lo ocurrido madre e hija estaba bien. “La niña tenía la cara algo amoratada, pero era algo normal teniendo en cuenta de qué forma había nacido”, señaló el padre. La niña nació con algo más de tres kilos de peso.

Juan recuerda con alegría que en la clínica no se “podían creer lo que nos había pasado. Todo el mundo me daba la enhorabuena por la serenidad que mostré en un momento tan complicado. Lo pasé muy mal y mi mujer mucho peor que yo, pero ahora somos muy felices porque nuestra hija está bien”.

La madre se siente orgullosa del comportamiento que tuvo su marido / G.Bosch

El padre, como no puede ser de otra forma, es en estos momentos el familiar más famoso del hospital. “Cuando me ven por el pasillo me doy cuenta que comentan que soy el padre que ayudó a nacer a su hija en el coche. Algunos incluso me han dicho que yo soy un héroe, pero no es cierto, soy un padre que tenía la obligación de ayudar a que mi hija naciera. La verdad, me siento muy feliz de cómo terminó todo”.

La pareja ha decidido que la niña se va a llamar Charlote. Sin embargo el padre reconoce que el nombre que más encajaría a su hija “es el de Milagros, porque la verdad es que fue un milagro de que todo saliera bien”.

Desde el lunes de madrugada y hasta hoy la niña sigue ingresada en la clínica. Debido a las circunstancias tan particulares de este nacimiento los médicos le están haciendo toda clase de pruebas y sobre todo, quieren observarla para que no aparezca ninguna sorpresa. Tanto la madre, que ya está recuperada, como el padre, esperan que en breve la niña reciba el alta y puedan llevarla a casa. “Cuando nuestra hija crezca le podremos contar que nació en un coche y que fue su padre quien la ayudó a nacer”, señala Juan.

