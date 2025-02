Armengol y Zapatero rinden un gran y emotivo homenaje a Antich: "Era la persona más humilde que he conocido nunca"

Mallorca ha rendido un gran homenaje al expresidente del Govern Francesc Antich, fallecido a los 66 años a consecuencia de un cáncer, en un emotivo acto en el Conservatorio de Música de Palma. La sala estaba llena de compañeros de partido, amigos y figuras políticas que han querido rendir tributo a un hombre que marcó la historia de Baleares con su compromiso, humildad y visión de futuro. El evento, que ha contado con la presencia de su mujer, sus hijos y su madre, ha sido una reivindicación de su legado y de los valores que defendió hasta el final.

Francina Armengol: “Nos dejó un legado inmenso”

La presidenta del Congreso y líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ofreció un discurso profundamente emotivo, en el que confesó que era una intervención que no habría querido hacer nunca. “Hará 30 años que le conocí, toda mi vida política. Era muy joven y me impactó mucho”, recordó con la voz entrecortada. Antich, según Armengol, no solo fue un referente político, sino una persona que la apoyó desde el inicio de su carrera: “Siempre me dio mucha fuerza. Era la persona más humilde, sencilla y grande que he conocido nunca”.

Armengol destacó su capacidad de liderazgo y su entrega total a la política: “Tenía nuestro pequeño país en su cabeza, era un animal político, su vida era la política. Socialista de raíz, sentía el partido tanto en su cabeza como en su corazón”. Además, subrayó su compromiso con la justicia social y la protección del territorio, valores que defendió a pesar de las dificultades: “Era ecologista cuando no era tan fácil serlo. Los sectores económicos no se lo pusieron nada fácil al primer ‘Pacte de Progrés’”.

En su discurso, también resaltó su sentido de la lealtad y su fuerte convicción en la unidad de la izquierda: “De eso se trata: de la unidad de la izquierda, de ser innovadores y valientes”. Por este motivo, para Armengol el mejor homenaje que se le puede hacer a Antich es "seguir trabajando para que la izquierda vuelva a gobernar en 2027".

José Luis Rodríguez Zapatero: “Hablar de Xisco es un acto de esperanza”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió una gran ovación al subir al escenario, destacó en su intervención la lealtad, la bonhomía y la entrega de Antich. El dirigente socialista hizo un llamamiento a seguir con su legado: “Hablar de Xisco es un acto de esperanza. Con él sabemos algunas cosas muy importantes de la vida: cuánta verdad puede haber en política, cuánta dignidad, cuánta decencia y cuánta lealtad”.

El expresidente subrayó la importancia de la batalla de Antich por la financiación de Baleares: “Dedicó horas a convencerme, me tuve que estudiar todo el recorrido de la financiación de las islas desde la primera autonomía. Fue su gran afán, logramos un avance, pero esa mejora tiene solo un nombre: Xisco Antich”. Además, resaltó su visión adelantada a su tiempo: “Defendió la sostenibilidad como el mejor proyecto económico del siglo XXI cuando pocos lo hacían. La ecotasa fue un símbolo de esa lucha”.

Tomeu Antich: “La política era su pasión”

El hijo del expresidente Tomeu Antich fue el encargado de cerrar el acto con un emotivo discurso en el que expresó el agradecimiento de la familia y rememoró la pasión de Antich por la política, que vivía con un entusiasmo contagioso: “Siempre que hablaba de política le brillaban los ojos”. Incluso cuando le detectaron el cáncer, su preocupación seguía siendo la mejora de las islas. “El PSIB era su segunda familia. Quería mucho a este pequeño país que tanto defendió”, afirmó con emoción.

En su discurso, también hubo un recuerdo especial para su madre y esposa de Francesc Antich: “Mi madre siempre ha sido su puntal y su faro, sobre todo en las noches más oscuras. Su compañera de viaje, que lo ha acompañado de la mejor manera posible”. Tomeu Antich concluyó con unas palabras que resonaron en toda la sala: “Se fue demasiado pronto, pero vivió intensamente, con devoción hacia esta tierra y con una fuerza de voluntad inquebrantable”.