El primer satélite de Baleares se lanzará con un cohete de Elon Musk

El primer satélite de Baleares se lanzará a través de un cohete de la compañía Space X, cuyo propietario es Elon Musk. El aparato, que está previsto que despegue en febrero de 2026, ha sido bautizado con el nombre de Posidònia y captará imágenes aéreas de las islas que servirán para actuar frente a los efectos que está provocando el cambio climático, sobre todo en beneficio del sector turístico.

Así, hoy se ha puesto en marcha la cuenta atrás de un proyecto pionero e innovador cuyo presupuesto para fabricar el satélite y lanzarlo al espacio ha sido de 4,2 millones de euros. El primer satélite de Baleares, fabricado por la compañía espacial Open Cosmos, con sede en el ParcBit, permitirá recopilar datos sobre funciones estratégicas, desde la gestión de emergencias hasta el control del cambio climático y la planificación de infraestructuras críticas. La información que proporcionará será clave para la toma de decisiones basadas en datos objetivos y permitirá anticiparse a los retos que afrontan las Illes Balears.

"Referentes en la investigación"

"Poder estar aquí hoy, en este hito histórico, es la muestra del firme compromiso de este Govern con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada. Estoy convencida de la importancia que tiene que proyectos como este se puedan desarrollar en nuestras islas, para ser referentes en investigación y desarrollo tecnológico en España y Europa", ha señalado la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Por su parte, el CEO y fundador de Open Cosmos, Rafel Jordà, también se ha mostrado muy ilusionado con este proyecto pionero en las islas. "Con este satélite no resolveremos grandes problemas como el cambio climático o aspectos más gobales, pero si es una apuesta clara para aportar nuestro granito de arena a la causa. Si no fuera por proyectos como este no valdría la pena levantarse de la cama", ha expresado Jordà.