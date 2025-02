PP y Vox ganan tiempo y posponen la votación para suspender a Le Senne

La Mesa del Parlament aprueba por unanimidad, es decir con los votos de PP, PSOE y Vox, que los letrados de la Cámara balear elaboren un informe jurídico para conocer con exactitud cómo debe procederse ante la solicitud de suspensión de Gabriel Le Senne como diputado, que conllevaría también su cese como presidente del Parlament. Esto permite que la decisión sobre si debe ser expulsado se alargue en el tiempo y da margen a los populares, que evitan pronunciarse.

Una vez emitido este informe, la petición para cesar a Le Senne tendrá que pasar inevitablemente por la Comisión de Estatuto del Diputado y, posteriormente, someterse a votación en el pleno. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, impulsor de la petición de suspensión, se ha mostrado sorprendido ante la petición de un informe porque, según los letrado, el tema estaba "claro" y se podía empezar a tramitar: "No estamos delante de un proceso judicial, sino político. Se tiene que dirimir con una votación en el Parlament. Encuentro totalmente innecesario pedir un informe sobre una cuestión que, al final, acabará siendo debatida y todo el mundo quedará retratado". "Pedir un informe es una manera de dilatar la tramitación porque no le veo ninguna utilidad", añade.

Por su parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, afirma que su partido tenía "dudas" sobre la posibilidad de aplicar el artículo 9 del Reglamento: "Procesalmente el auto es firme, pero materialmente no lo es porque Le Senne ha alegado a otras instancias". Por este motivo, explica, se ha decidido que la activación del proceso quede de momento "encima de la mesa". "Es una decisión puramente técnica", añade.

Sobre si Le Senne tendría que seguir en el cargo tras la apertura de juicio oral, Sagreras mantiene que los hechos fueron "totalmente desafortunados", aunque equipara la actuación del presidente del Parlament a las "provocaciones" de la vicepresidenta, Mercedes Garrido: "Respetamos los procedimientos judiciales y pedimos responsabilidad tanto a Vox como a Le Senne".

En este sentido, insiste en que mantienen "una postura de prudencia, como no puede ser de otra forma" porque, antes de tomar la decisión sobre qué deben hacer, prefieren esperar a conocer si el auto del juez "acaba siendo materialmente firme o si finalmente no se abre juicio oral".

Por su parte el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, explica que han votado a favor de pedir un informe porque quieren conocer exactamente cuáles son los pasos a seguir de un artículo del Reglamento que "nunca se ha tenido que utilizar" y augura que será un documento que se elaborará "relativamente rápido" para que las formaciones tengan garantías "y no encontrarnos luego con juegos y excusas del PP".

En cuanto al posicionamiento de Vox, su portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, pide esperar a que se emita el informe y recuerda que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa al entender que no existe delito de odio: "Creemos que es una injusticia, pero respetamos la decisión judicial". Cañadas remarca que "todavía no hay nada firme", por lo que considera que pedir la suspensión de Le Senne "me parece llevarlo todo a un límite vergonzoso".