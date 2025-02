Idoia Ribas, diputada crítica de Vox Baleares: "El secuestro de Abascal se concreta en que no hay democracia en el partido"

La diputada crítica de Vox Baleares, Idoia Ribas, sigue a día de hoy formando parte del grupo parlamentario ultraderechista. Sin embargo, Ribas no se muerde la lengua tras acudir el pasado fin de semana a un acto en Madrid donde se pidió la refundación del partido y se acusó a Abascal de "secuestrar el partido". La diputada denuncia que todas las decisiones de Vox las islas vienen impuestas desde la dirección nacional.

-El pasado fin de semana usted acudió a un acto donde se pedía la refundación de Vox y acusaron a Santiago Abascal de secuestrar el partido. ¿En qué se concreta este secuestro?

El secuestro se concreta en que ahora mismo no tenemos democracia interna. La democracia interna no puede consistir solamente en votar cada cuatro años al presidente, se tiene que concretar en el funcionamiento diario. Así lo dice la propia Constitución Española y la ley de partidos, es algo que está recogido en nuestros derechos como ciudadanos y corroborado por la doctrina del Tribunal Constitucional. Pedimos que se cumpla la Constitución, la ley de partidos y que haya procedimientos democráticos internos para debatir porque sino la democracia no existe.

-¿Cree que Abascal ha llevado a cabo una purga con las personas que disienten de su manera de llevar el partido?

Por supuesto. A la gente que disiente se le invita a irse, puente de plata (se ríe). Es algo que se comenta abiertamente, sin ir más lejos ayer la portavoz de mi grupo parlamentario dijo que si yo no estaba a gusto que me fuese del partido y desaparezca del mapa, solo le faltó decir que me pegue un tiro. Evidentemente yo no me voy a ir, si Manuela Cañadas está incómoda con alguien del grupo parlamentario y ella es la portavoz lo que puede hacer es renunciar a ser portavoz. Pero yo no tengo ninguna intención de irme de la política por el hecho de reivindicar libertad y democracia.

-¿Se ha implantado una dictadura en la gestión de Vox?

Es evidente que no es democrático la manera en que están gestionando el partido sin que haya ningún tipo de ponencia sobre ninguna materia. No se debate absolutamente nada, las órdenes vienen dadas desde arriba. La ruptura de los acuerdos en las comunidades autónomas es un claro ejemplo de lo que impone la dirección nacional, formada por Abascal y las personas que él decide. Hay que tener en cuenta que como no se elige democráticamente ningún órgano del partido más que la presidencia, el riesgo es que las personas que son designadas pueden ser cesadas a los cinco minutos. Por tanto, no cabe que haya crítica o una respuesta de nadie porque en cualquier momento puede ser cesado y reemplazado por otra persona que sea más sumisa. Eso no es admisible en una democracia.

-¿En Vox Baleares se vive esta falta de democracia interna?

El grupo parlamentario ahora mismo está plenamente sometido a lo que en cada momento pueda decir la dirección nacional. En algún momento sí que los parlamentarios estuvieron unidos, había cinco diputados que tenían claro que ese no era el camino, que así no podíamos avanzar en el acuerdo de gobierno y pudimos negociar desde aquí. Esto ocurrió en los presupuestos de 2024 donde conseguimos grandes logros. Luego hubo dos diputadas que decidieron que no querían continuar negociando desde aquí, que preferían someterse plenamente a la voluntad del partido político y desde entonces ya no se decide nada. Todas las decisiones que se han ido adoptando últimamente han venido impuestas desde la dirección nacional, desde la ruptura del acuerdo de gobernabilidad en Baleares hasta cualquier tipo de votación como la voluntad de dejar caer los presupuestos de 2025.

-Entiendo que aquí todo viene dictado por lo que diga Madrid

Por supuesto, pero esto ya lo sabe todo el mundo. Además el propio partido ya se encarga de decir que eso es así, no quieren que nadie tome ninguna decisión ni se cuestione nada. Aquí solo hay un líder y por lo visto todos los demás somos prescindibles. Al final Abascal tendrá que ser una especie de Superman omnipresente en todas partes para poder decidir en cualquier municipio y región de España que es lo que más le conviene a los ciudadanos.

-A día de hoy usted sigue formando parte del grupo parlamentario, ¿las votaciones se debaten?

Yo me entero de lo que vamos a votar en el momento que Manuela Cañadas levanta la mano e indica sí, no o abstención. Ningún diputado de Vox en ninguna parte de España tiene capacidad de decisión.

-¿Tiene miedo de ser expulsada del partido tras acudir al acto contra Abascal?

Miedo a defender la democracia y la libertad jamás. Para mí sería un honor y le contaría orgullosa a mis nietos, algún día si los tengo, que una vez fui expulsada de una organización política por defender la democracia y la libertad, miedo nunca. Creo que no tienen motivos para expulsarme, creo que sería ilegal porque el hecho de defender mis derechos políticos no va en contra de la Constitución ni las leyes. Al final uno nunca sabe, no tengo una bola de cristal y no sé qué es lo que va a pasar. En cualquier caso, no tengo esto en la cabeza, yo voy a seguir defendiendo mis derechos.

-Y si usted no está de acuerdo en cómo se está gestionando el partido, ¿Por qué sigue en el mismo?

Cuando las cosas se hacen mal, uno tiene tres opciones: la primera es irse, la segunda es mirar hacia otro lado y la tercera es trabajar para que las cosas se hagan bien. Yo soy de la tercera opción, qué le vamos a hacer.

-Tras la apertura de juicio oral a Le Senne, ¿Cree que debe seguir como presidente del Parlament? ¿Lo protegerá el PP?

Desconozco absolutamente lo que va a pasar en este asunto. En cuanto a si creo o no que debe seguir no es relevante, lo que importa aquí es que cree el partido y Le Senne. Ambos han dejado claro que él pretende continuar como presidente.

-¿Cómo ve el desenlace de la relación entre PP y Vox en Baleares? ¿Habrá reconciliación?

Por desgracia lamento comunicarle que el futuro es absolutamente imprevisible porque desconocemos cuál es la reacción que tendrá mañana Abascal o Feijóo en este sentido. Al final estamos aquí dependiendo de las cúpulas de dos partidos políticos que mucho me temo que hasta que no se sienten para negociar un gobierno en España y repartirse el Consejo de Ministros será muy complicado que puedan llegar a un acuerdo.