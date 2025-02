El Govern planta a Montero y rechaza la condonación de 1.741 millones de deuda: "Es un menosprecio constante"

Rechazo absoluto del Govern a la propuesta de condonación de deuda del Gobierno de Pedro Sánchez. El vicepresidente y conseller de Hacienda del Govern balear, Antoni Costa, planta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y critica duramente la actitud del Ejecutivo central respecto a la condonación del deuda autonómica, así como el trato dispensado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Costa denuncia lo que considera un "ninguneo constante" por parte del Gobierno a los representantes de los ciudadanos de Baleares y califica de "inaceptable" la falta de diálogo en la toma de decisiones. La propuesta plantea el 'perdón' de 1.741 millones de euros para las islas, pero el Govern deja claro que en ningún caso darán su apoyo a esta medida.

"He sido muy claro: no es no. Rechazaremos la condonación de la deuda. Con un convencimiento absoluto porque estamos hablando de una cuestión muy seria. A día de hoy, solo de hablar de una posible condonación, los mercados internacionales están mirando a España para ver qué hace la administración pública. Esta propuesta no tiene credibilidad: a los mercados no les hacen gracia este tipo de decisiones", remarca Costa justo después de abandonar la reunión que ha durado poco más de una hora.

"No podemos aceptar de ninguna manera este menosprecio constante del Gobierno", afirma el vicepresidente, quien considera que el Ejecutivo central envió una "propuesta cerrada" apenas dos días antes de la votación, sin dar margen para negociar ni valorar alternativas. "Nos han puesto un plato de lentejas en la mesa y nos dicen que lo tomemos o lo dejemos, cuando ni siquiera hemos participado en su elaboración", critica.

Costa asegura que la decisión de abandonar la reunión en la que se discutía esta medida fue consensuada entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular: "No podemos aceptar una falta de respeto hacia los ciudadanos de nuestras regiones".

Respecto a la propuesta de condonación de la deuda autonómica, el vicepresidente del Govern balear se muestra tajante en su rechazo, calificándola de "precedente nefasto en democracia". Según explica, esta medida enviaría un mensaje erróneo a las comunidades que han gestionado responsablemente sus finanzas, generando un "riesgo insostenible".

"Se está premiando a quienes gastan sin control con la promesa de que luego alguien vendrá a condonar la deuda", ha lamentado Costa. En su opinión, una reestructuración del endeudamiento autonómico podría lograrse mediante otras vías, como la reducción de los intereses del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o una extensión de los plazos de amortización.

Costa insiste en la necesidad de abordar una reforma estructural del sistema de financiación autonómica y lamenta que el Gobierno central no haya mostrado una "voluntad real" de negociación. "Desde Baleares estamos dispuestos a pactar una reestructuración de la deuda, pero lo que no aceptaremos es una condonación que perjudique la credibilidad del país ante los mercados internacionales", subraya.

El conseller destaca además que este tipo de decisiones afectan no solo a Baleares, sino a todas las comunidades autónomas, por lo que insta al Gobierno a abrir un proceso de negociación más transparente e inclusivo. "No se puede gobernar unilateralmente en temas tan importantes para la estabilidad económica del país", señala.

También hace referencia a la situación de otras comunidades autónomas que han expresado su rechazo a la condonación de la deuda, mencionando que el desacuerdo no es exclusivo de Baleares. "Hemos visto que otros gobiernos autonómicos, como la Comunidad Valenciana y Aragón, han mostrado dudas y rechazo ante esta propuesta", apunta.

El vicepresidente del Govern concluye reafirmando que las islas rechazarán cualquier propuesta de condonación de la deuda y reitera que esta medida podría afectar negativamente la estabilidad económica y la confianza de los inversores en España.

Costa también recuerda que el Govern balear seguirá apostando por un sistema de financiación justo y equitativo que no penalice a las comunidades que han hecho un esfuerzo por mantener el equilibrio presupuestario. "La solución no es condonar deudas sin criterio, sino establecer mecanismos financieros que beneficien a todas las autonomías de manera justa", zanja el vicepresidente.

El PSOE carga contra Prohens

El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, señala que el PP tendrá dificultades para explicar su rechazo a la condonación y denuncia que Prohens "ha preferido seguir los intereses de Feijóo en lugar de defender las necesidades de la ciudadanía de Baleares".

"No solo hablamos del monto total de la deuda, sino también de los intereses que genera. En tres años, estos intereses supondrían 150 millones de euros, una cantidad equivalente a tres años de gratuidad en el transporte público, la construcción de 600 viviendas públicas, 20 centros de formación o 15 centros de salud", detalla.

Més habla de "criterios tramposos"

Por su parte, el diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, expresa su descontento con el sistema de condonación de deuda porque, a pesar de considerar positiva la propuesta para Baleares, considera que el mecanismo diseñado por la ministra está pensado para beneficiar fundamentalmente a Andalucía. "Es evidente ha establecido unos criterios tramposos que responden más a sus intereses partidistas que a una distribución justa de los recursos, ha priorizado unos parámetros que favorecen claramente a su comunidad".

Vidal califica de "escasamente seria" la postura de la presidenta del Govern, acusándola de rechazar una condonación que "legítimamente nos corresponde". "En lugar de defender los intereses de Baleares, prefiere aprovechar la ocasión para hacer anticatalanismo barato y alinearse con las posiciones de su partido a nivel estatal", critica.