Dan con la identidad de la miliciana republicana que escribió un diario en pleno frente de guerra en Mallorca: ¿quién era Josefina?

“Creo que hemos encontrado la identidad de la autora del Diari d’una miliciana”, anuncia a este DIARIO de MALLORCA el historiador y dramaturgo Jaume Miró. Después de años de investigación, en concreto desde 2009, está preparado para afirmar junto al investigador Julià Rodríguez que es “muy posible” que la miliciana en cuestión sea Josefina Garcia Prats, la quinta miliciana, la que quedaba por identificar de las que fueron ejecutadas en Manacor por los fascistas el 5 de septiembre de 1936.

Josefina partió supuestamente junto a otros milicianos y milicianas con la Expedición de Bayo en agosto de 1936 y desembarcó en la costa de Llevant de la isla. “Sabemos que una de ellas escribe un diario personal en el que describe el día a día en el frente de Mallorca. Plasma sus vivencias personales en la guerra, pero es anónimo. Sin embargo, en él se refiere a otras milicianas con sus nombres, como Daria y Mercè Buxadé. Su identidad ya la conocemos, así la de Teresa Bellera o Maria Garcia, las otras que también fueron asesinadas”, relata Miró.

Gracias a nueva documentación a la que han tenido acceso, Miró y Rodríguez aseguran que Josefina es la candidata más firme para ser la quinta miliciana asesinada, que es a su vez la que escribió el famoso diario. “Hemos escrito un artículo en la revista Sàpiens donde desmenuzamos los documentos a los que hemos accedido y ahora faltaría una prueba de ADN para confirmar que se trata de ella”, comenta Miró. El investigador recuerda que en marzo de 2023 en la fosa de Son Coletes en Manacor se encontraron tres cuerpos de las posibles milicianas de Bayo. “Ahora falta comprobar con una prueba de ADN [sería de los restos de una tía suya] si uno de ellos pertenecía a ella”, dice Miró.

Uno de los indicios que llevan a pensar a los investigadores que la quinta miliciana es Josefina es que a su madre le dieron la misma versión sobre dónde se encontraba su hija que a los familiares de las hermanas Buxadé. “Les dijeron que habían muerto en el frente de Madrid”. Se sabe que las Buxadé estuvieron en la Expedición de Bayo porque aparecen directamente citadas en el diario anónimo de la miliciana.

Por otra parte, buceando en el archivo del CADCI, una suerte de sindicato de dependientes comerciales al que estaba afiliada Josefina, apareció una carta de ella datada del 15 de agosto donde autoriza a la madre a cobrar el subsidio de las milicias porque ella se va al frente y que en caso de que muera en la guerra esa cantidad sea para su madre “para que no se muera de hambre”.

“También ha aparecido una carta de su madre donde dice que su hija se ha ido al frente de Mallorca, Aragón y Madrid. Cita directamente a Mallorca como primer destino y sabemos perfectamente que es imposible que en dos meses y medio estuviera en los otros dos lugares”, comenta. “Sabemos que ya llegaron muy pocas mujeres al frente de Madrid, a medida que fue avanzando la guerra quedaron menos o se dedicaron a otras labores durante la contienda”, agrega.

Otra prueba que daría fuerza a la hipótesis de que Josefina estuvo en Mallorca en la Expedición de Bayo es un nuevo sale del archivo del CADCI. “Ella pagaba las cuotas cada mes en esta especie de sindicato. Vemos que desde agosto de 1936 no la pagaba, que es cuando se partió a Baleares. Y quedó como pendiente. Es cierto que los milicianos estaban exentos de pagar esta cuota, pero ella no comunicó que estaba en el frente. Si hubiera regresado del frente de Mallorca, pensamos que podría haberlo comunicado al CADCI, pero no lo hizo, lo que hace cobrar más fuerza a nuestra hipótesis”, apunta Miró. “Esto nos da una pista de que nunca regresó de la isla”.

“Además, la carta de Josefina que hemos encontrado tiene un estilo muy similar al diario, la manera de escribir. Muestra a una mujer de carácter fuerte, con mucha personalidad, con una ideología política y social muy marcada”, concluye Miró.

El investigador reconoce que todo habría sido más fácil si se hubiera tenido acceso al manuscrito del diario, “pero ha desaparecido, lo que tenemos es una copia mecanografiada. Este hecho no nos ha permitido poder comparar la letra de la carta y el diario”, lamenta.