La consellera Cirer muerde a Vox, Prohens diserta sobre geopolítica

En una semana en que el mundo mira a Alemania y los conservadores de la CDU ratifican su cordon sanitario a la extrema derecha, la consellera Catalina Cirer adquiere un protagonismo singular al ser la única dirigente del PP democristiana en la Cámara balear y la única realmente conectada con la encrucijada en la que se encuentra la CDU ante el ascenso fulgurante de la AfD. La única, en definitiva, que rechaza públicamente el matrimonio con Vox.

Las intervenciones de Cirer en el Parlament suelen pasar desapercibidas, aunque sus réplicas a Vox nunca dejan a nadie indiferente, sobre todo cuando la consellera de Familias siente que la tratan con desdén. La dirigente popular, incapaz de esconder su malestar por el posicionamiento de la formación de Santiago Abascal en temas como la violencia machista, utilizó su turno de réplica al diputado Sergio Rodríguez en la sesión de control de ayer para recalcar la diferencia sideral que existe entre ambos: «El IB-Dona trabaja para cualquier mujer que lo necesite, sea cual sea el origen o el entorno de la agresión. Me duele [su intervención] porque creo que utilizar temas de violencia contra las mujeres y agresiones sexuales para hacer crítica política al adversario no nos ayuda en nada».

La intervención suscitó dos reacciones totalmente opuestas. Mientras la bancada de la izquierda y la mayoría de diputados del PP aplaudieron la contundencia de Cirer, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, recriminó a los populares su apoyo a la consellera. Incluso salió haciendo gestos de desaprobación y dirigiendo palabras gruesas a los representantes del PP por aceptar las alabanzas de la izquierda.

Cirer tuvo que explicar que, además de tener un «absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia» contra las mujeres, las denuncias anónimas en una cuenta de Instagram y las denuncias son «dos conceptos totalmente diferentes» cuando Rodríguez llamó «cámara de los horrores de acoso y abuso sexual» a los partidos de izquierdas, pasando por encima de la presunción de inocencia que tanto reivindica su partido ante cualquier denuncia.

La contundencia de Cirer contrasta con la falta de fuerza mostrada por Marga Prohens en las últimas semanas, incapaz de pronunciarse de forma clara sobre el caso de Gabriel Le Senne y el absentismo laboral de Núria Riera. Adivinen qué expresidente del Govern y referente de Prohens dijo «yo con Catalina Cirer incluso bailaría boleros, y estaría dispuesto incluso a hacer el ridículo si con eso pudiera ayudar a Catalina en su envite político».

Prohens no solo gestiona la reserva sino que también diserta sobre geopolítica. La presidenta espera que Abascal haya «aprovechado» su visita a EE.UU. para pedir a Donald Trump que no pongan impuestos extraordinarios a los quesos menorquines. «Lo que preocupa son los aranceles de EE.UU. Cuando esto pase, espero que se sitúen al lado de los payeses de estas islas. Aquí se demostrará si ponen por delante los payeses españoles y baleares frente a sus alianzas internacionales».

Quien también tuvo protagonismo fue la flamante líder del PSOE en Mallorca, Amanda Fernández, quien estrenó el cargo con una crítica feroz a las decisiones del Consell en materia de movilidad que, según denuncia, no solucionan los problemas de los mallorquines. Desde la velocidad en la Vía de Cintura hasta los atascos diarios de las carreteras [hizo alusión al lema de Llorenç Galmés «Desembossa Mallorca»], pasando por la limitación a la entrada de vehículos en la isla que no estará lista hasta 2026. La reacción corrió a cargo del conseller de Movilidad, José Luis Mateo, quien ironizó sobre esta cuestión: «Ya la veo muy preocupada en temas del Consell insular». Todo ello mientras la presidenta del Govern reía y le dirigía su mirada altiva, como quien ve por primera vez de cerca a una nueva aspirante al trono. Fernández recibió su primer gran aplauso socialista, al que se acabará acostumbrando ahora que ha sido coronada como discípula de Francina Armengol. La socialista ha encontrado en la manacorina una política para moldear a su imagen y semejanza. El armengolismo ni se crea ni se destruye, solo se transforma.

Josep Castells, el portavoz incisivo de Més per Menorca, manifiesta su asombro ante la «costumbre» de la presidenta Prohens de llegar tarde a las últimas sesiones de control. El político menorquín señala que este es el momento en que la ciudadanía, por medio de sus representantes, le dice a su gobierno lo que no funciona, por lo que una no puede llegar tarde a que le digan la verdad.

La presidenta, que a partir de este momento ya no considera a Castells un parlamentario serio y riguroso, asegura que el ecosoberanista se ha «entregado a la demagogia» e insiste en que ella lleva más de un año y medio dedicando su existencia a la política, sin descanso y con sacrificios inenarrables.

«Quería confrontar políticamente, pero usted lo ha llevado al terreno personal», lamenta Castells. «Está irreconocible, con planteamientos totalmente demagógicos. La pregunta es absurda e inapropiada, no tengo que decirle por qué llego tarde. Llevo sufriendo ataques personales contra mi persona desde el inicio de legislatura que ningún otro presidente ha tenido que sufrir», replica Prohens, sin incidir demasiado en que tiene el privilegio de ser la mujer con más poder de Balears.

