El exalcalde de Calvià (2003-2007/2007-2011) y exconseller de Turismo, Carlos Delgado, anuncia que vuelve a la política balear pero fuera del PP. En declaraciones ofrecidas a Esradio, Delgado asegura que no quiere volver a la primera línea pero sí "colaborar, o iniciar alguna actuación encaminada a que todos estos votantes de derechas, que se sienten huérfanos y sin representación posible, puedan tener algo que colme sus expectativas políticas".

El exconseller de Turismo carga duramente contra el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la propia presidenta del Govern, Marga Prohens. "Los veo acomplejados, cobardes y sin ideología". En este sentido, añade que "un partido que no defiende la libre elección de lengua en la Educación para mi es invotable", porque "se opone exactamente igual que lo hacen los partidos de izquierdas".

"Muy buen amigo de Abascal"

Delgado no ha dicho a qué partido político podría entrar a formar parte aunque ha asegurado que "es muy buen amigo de Santiago Abascal", porque Vox "es el único político que ofrece credibilidad, que si dice que va a hacer algo, lo va a hacer. De los demás es imposible fiarse", recalca. El exconseller también matiza que hay elementos de los ultraderechistas que no le gustan. "Vox se mete en unos fregados absurdos, critico que no se pongan en una foto cuando han agredido o han matado a una mujer", detalla.

No obstante, Delgado incide en que los ultraconservadores defienden "una serie de principios en los que yo creo y en los que considero que los llevaría adelante como la bajada real de impuestos, la reducción de la Administración, la defensa de la nación española con mayúsculas y probablemente la recuperación de la Educación y la Sanidad como competencia nacional".