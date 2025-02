Estudiantes de hostelería de Mallorca: "Mi sueño es que una cadena hotelera me permita hacer las prácticas en Asia"

La UIB ofrece talento y las empresas turísticas esperan captarlo. La Escuela de hostelería de Baleares celebró esta mañana la XXIII edición de la jornada de empresa. Es una oportunidad única para que los estudiantes tengan su primer contacto con los directivos que se encargan de la contratación de los trabajadores y les ofrecen la oportunidad de dedicarse a la actividad turística.

Las más importantes cadenas hoteleras, tanto nacionales, como extranjeras, envían allí a sus responsables de recursos humanos para que se entrevisten con los jóvenes que están desarrollando sus estudios en esta escuela de hostelería. Son los estudiantes que salen más preparados para dedicar su vida profesional a la industria más importante que existe en Baleares. Son tiempos en los que los estudiantes tienen la oportunidad de elegir las diferentes ofertas que van a recibir, ya que las empresas turísticas sufren graves problemas para encontrar personal. Quién sabe si entre los estudiantes que entrevistaron para ofrecerle un empleo se encuentre el futuro mejor trabajador de la empresa.

Todos los alumnos que acudieron a esta cita llevaban un curriculum, donde detallaban su formación y su experiencia. Pero la entrevista personal sigue siendo el principal activo que valoran las empresas a la hora de elegir a sus futuros trabajadores.

Jornada de empresa en la UIB: las empresas hoteleras buscan estudiantes / B. Arzayus

Rodrigo Roca tiene 20 años y afirma que su objetivo “es encontrar un trabajo de recepcionista en un hotel y poder adquirir experiencia”. El joven aún no ha terminado la carrera y en estos momentos está dispuesto a “trabajar de lo que sea”, ya que quiere conocer todos los departamentos que le ofrece un trabajo en un hotel, "para después especializarme”.

Rodrigo Roca, estudiante / B. Arzayus

Sergi Camps también tiene 20 años y está analizando las diferentes posibilidades de trabajo que le ofrece en esta jornada de contacto con las empresas. Tiene muy claro que “quiero dedicarme al turismo y mi deseo es poder entrar en alguna recepción de hotel, sobre todo para ir adquiriendo experiencia”.

Sergi Camps, estudiante / B. Arzayus

Pilar de Diego tiene 19 años y en las temporadas anteriores ha trabajado en un hotel, pero lo ha hecho de camarera. Ahora quiere cambiar de especialidad. “Quiero conocer todos los departamentos que me puedan ofrecer las cadenas hoteleras. Lo que necesito es ir rotando por departamentos y elegir el que más encaje en mi personalidad”.

Pilar de Diego, estudiante / B. Arzayus

Marta García tiene 21 años y ya ha terminado la carrera. Ahora le faltan concluir las prácticas internacionales. Es decir, se le exige trabajar durante unos meses en algún hotel del extranjero para obtener la licenciatura. “Estoy estudiando varias posibilidades. Mi deseo es que alguna cadena hotelera me permita poder realizar las prácticas en Asia, pero es complicado. Hablaré con todas las cadenas para analizar lo que me pueden ofrecer y si no puedo cumplir mi deseo, me conformaré con alguna de las ofertas que me ofrezcan”.

Marta García, estudiante / B. Arzayus

Olivia Rebassa tiene 20 años y también está a punto de terminar los estudios y su objetivo es poder realizar el periodo de prácticas en el extranjero. “A mí me gustaría poder trabajar unos meses en algún hotel del Caribe. Aquí están presentes varias cadenas turísticas que disponen de hoteles en el Caribe. Espero que alguna de las plazas de prácticas que ofrecen pueda ser para mí”.

Olivia Rebassa / B. Arzayus

Esperanza Torres es la directora del departamento de recursos humanos de la cadena BQ hoteles. La empresa dispone de 14 hoteles, trece en Mallorca y uno en Málaga. Dedicará toda la jornada a entrevistarse con los estudiantes, para analizar si alguno de ellos encaja en el perfil del trabajador que está buscando la cadena hotelera. “Esta jornada sirve para buscar talento. Hay estudiantes que solo les interesa realizar prácticas, pero otros buscan un trabajo más estable para ir adquiriendo experiencia y poder dedicarse al negocio turístico”. La directiva asegura que los estudiantes de la UIB salen muy preparados y se encuentran ante un periodo en el que las empresas turísticas tienen muchas dificultades para encontrar trabajadores. Afirma que son muchos los jóvenes a los que se les ofrece un contrato laboral, con sueldos a nivel del convenio de hostelería. Muchos de ellos se pueden convertir en empleados fijos para la empresa.

Esperanza Torres, de la cadena BQ hoteles / B. Arzayus

Marina Palleres también busca talento entre los jóvenes estudiantes de la UIB. Trabaja en el departamento de recursos humanos de la cadena Jumeirah, de capital saudí, que dispone de 30 hoteles, uno de ellos en Sóller. Afirma que la cadena ofrece trabajo en diferentes departamentos y, además de valorar el nivel de idiomas de los estudiantes, otro factor que se tiene muy en cuenta “son las ganas de trabajar y la pasión que muestran los jóvenes para incorporarse a nuestro proyecto”. La directiva señaló que en estas fechas todavía no se sabe el número de plazas de trabajo que puede ofrecer la cadena, ya que depende de las fechas. Sin embargo, asegura que se analizaran todos los perfiles de los estudiantes con los que se ha entrevistado y los que encajen en el perfil laboral que se está buscando, serán llamados a trabajar antes del inicio de la próxima temporada.