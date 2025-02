Salvador, casi un año en la lista de espera de Son Espases: "Vivo con dolor todos los días, es una tortura"

Salvador Carrión lleva casi un año esperando en la Unidad del Dolor del hospital Son Espases. Su estado ha ido empeorando cada vez más y la incertidumbre lo ha llevado a una situación límite: "Empecé con una molestia en las piernas. Ahora ya casi no puedo caminar", relata.

El paciente, mallorquín de 67 años, empezó a notar molestias hace un año y medio. Tras acudir a su médico de cabecera, fue derivado a traumatología: "Esperé unos cinco meses para que me viera el traumatólogo. Luego vino la espera para un TAC, después una radiografía", explica. Los médicos especialistas determinaron finalmente que su problema radica en unas vértebras dañadas que presionan el nervio ciático, por lo que le derivaron a la Unidad del Dolor.

Para ese entonces era mayo de 2024. A finales de febrero de 2025, Salvador sigue en la lista de espera: "Desde entonces, lo único que puedo hacer es esperar. Llamo todos los días a Son Espases para ver si hay un hueco", apunta. En noviembre de 2024 recibió una llamada del hospital en la que le prometieron citarle pronto, pero todavía no ha llegado. En este tiempo, su dolor ha empeorado de manera considerable: "Al principio no me incapacitaba para caminar. Ahora no puedo andar más de más de cinco minutos sin que me duelan las piernas. Si me agacho, necesito apoyarme en los brazos para levantarme. Apenas puedo subir escaleras", explica.

Asegura que vive con dolor todos los días: "Es una tortura. Solo deja de doler cuando estoy sentado, pero así no puedo vivir". A mediados de febrero acabó en urgencias, donde le recetaron una medicación muy fuerte y le instaron a continuar esperando: "Esas pastillas me dejan somnoliento, para eso prefiero estar sentado", lamenta.

Ante la falta de respuesta, ha acabado buscando soluciones por su cuenta: "Voy a un fisioterapeuta porque no aguanto más. Lo pago yo, pero al menos me alivia algo. Si me hubieran atendido antes, no habría tenido que recurrir a esto", añade. El pasado verano presentó una reclamación en el servicio de atención al usuario del hospital que, según asegura, no ha tenido ninguna respuesta: "Sigo en el mismo punto, sin solución y sin saber cuánto más tengo que esperar".

Un sistema de triaje

Fuentes del hospital de Son Espases consultadas por este diario explican que las largas listas de espera en las unidades del dolor, normalmente de un año, son una realidad en toda España. En el hospital balear se implementó un sistema de triaje para priorizar a los pacientes con más dolor. Según explican, este triaje ha servido para depurar las listas y priorizar las urgencias.

Este sistema establece una primera valoración telefónica con un tiempo medio de espera de seis meses. En esa llamada, el médico decide si da la alta al paciente, si necesita una visita urgente (en cuyo caso se le atiende en una o dos semanas) o una consulta ordinaria, que tiene un tiempo de espera de unos cuatro meses. Según el hospital, a Salvador se le llamó en noviembre, se le asignó una consulta ordinaria y se le dará cita en breve.

En cualquier caso, admiten que los tiempos de espera para la Unidad del Dolor son "excesivos" y aseguran que están trabajando para reducirlos: "Todos los pacientes que son atendidos por una Unidad de Dolor deberían recibir un trato inmediato y los profesionales de Son Espases trabajan para que, con los medios disponibles, se haga de la forma más eficiente posible".