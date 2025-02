De Mallorca a Bolivia: "Mi hijo se ha ido de viaje sin vacunar porque no había citas"

Es la primera vez que Xevi Molas, de 26 años, viaja desde Mallorca a Bolivia para conocer el país en el que nació y ver a su familia. Pero no ha podido irse vacunado de la fiebre amarilla, pese a estar recomendado para la región que está visitando, porque no ha conseguido cita en el único Centro de Vacunación Internacional que hay en Mallorca.

Su padre, José María Molas, ha intentado por todos los medios que el joven se vacune antes de marcharse: "Mi hijo trabaja muchas horas y le dije que yo me encargaría de pedir la cita. Pero no ha sido posible", explica a este diario. La primera vez que lo intentó fue a principios de enero: "Quise pedirlo por internet, pero cuando metí todos los datos de mi hijo, me puso que no había citas disponibles en seis meses y que debía ponerme en contacto con el centro". Este diario ha podido confirmar que, a finales de febrero, la respuesta sigue siendo la misma.

Una captura de pantalla que muestra que a finales de febrero no hay citas disponibles en el Centro de Vacunación Internacional de Mallorca. / DM

"Grave irresponsabilidad"

La primera llamada de José María al Centro de Vacunación, ubicado en el Moll Vell de Palma, fue el 10 de enero. No consiguió la cita para inocularse ni en esa llamada, ni en las cinco veces que se ha presentado personalmente en la sede de este servicio, que depende del departamento de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad. Llegaron a ofrecerle la posibilidad de trasladarse a los centros de Ibiza, Menorca o Barcelona, costeando el vuelo de su propio bolsillo, para ponerse la vacuna. La última vez que acudió al centro del Moll Vell, explica, le aseguraron que habían conseguido descongestionar la agenda y que podrían darle cita en breve: "No me llamaron. Mi hijo se fue el 12 de febrero a Bolivia sin vacunarse".

El joven viaja a Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz, frontera con Brasil, una región en la que la presencia del mosquito que transmite la fiebre amarilla "es habitual". Así lo ha reflejado su padre en una reclamación que ha puesto en el propio centro, en la que califica de "grave irresponsabilidad" que no hayan encontrado un hueco para inocular a su hijo pese a que el propio Ministerio de Sanidad recomienda la vacunación a esta región boliviana.

"Somos pagadores de impuestos y no hemos recibido un servicio público imprescindible. Es solo una inyección, una vez en la vida, y no se ha podido ofrecer", lamenta Molas en el escrito. El joven se ha marchado con un seguro de viaje privado, si bien en la reclamación su padre cuestiona quién debe responsabilizarse si finalmente su hijo contrae la fiebre amarilla durante su estancia en el país, de un mes y cinco días.

"No todos los viajeros saben que van a viajar con una antelación mínima de seis meses, y tienen derecho igualmente a que les administren las vacunas recomendadas", apunta Molas: "Siento impotencia, porque la única respuesta que me dieron en el centro es que faltan médicos para descongestionar la agenda de vacunación, y preocupación por mi hijo, porque se ha tenido que exponer a esta enfermedad de forma innecesaria", añade.

La vacuna no es obligatoria

Fuentes de la Delegación de Gobierno en Baleares consultadas por este diario argumentan que el facultativo del centro se dio de baja y, al reincorporarse y retomar el calendario de vacunaciones, se tuvo que cribar a los usuarios que viajaban antes y cuyas vacunas fueran obligatorias en el país de destino u origen. En el caso de Xevi Molas, sostienen, no se priorizó porque no lo pidió con suficiente antelación y porque Bolivia no tiene prescripción obligatoria de la vacuna de fiebre amarilla.

Cabe recordar que, aunque no es obligatoria, el Ministerio de Sanidad sí la recomienda especialmente para algunos municipios que se consideran endémicos y requieren especial precaución, como La Paz o Santa Cruz.

