La Audiencia puede exculpar a Le Senne sin que se celebre el juicio

El tribunal de la Audiencia de Palma tiene la última palabra sobre el caso del presunto delito de odio que habría cometido el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, al romper de un manotazo la fotografía de las mujeres asesinadas durante la dictadura.

Aunque el juez Juan Manuel Sobrino ha terminado la instrucción y ha dictado el auto de apertura de juicio oral, con el que teóricamente el político de Vox debería sentarse como mínimo en el banquillo de los acusados, la decisión del magistrado de momento no es definitiva. El juez instructor ha preferido dictar este auto (legalmente puede hacerlo) en vez de esperar la decisión definitiva de la Audiencia, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Le Senne, apoyado en esta ocasión por la propia fiscalía de delitos de odio, decidió recurrir la decisión del magistrado.

No es habitual que la fiscalía apoye el archivo de una investigación penal, pero lo cierto es que este apoyo que muestra a la posición procesal de Le Senne aumenta las posibilidades de que su recurso sea aceptado por el tribunal de la Audiencia y, porlo tanto, el caso quede archivado si así lo considera la Sala. Si ello ocurre, el presidente del Parlament evitará la desagradable experiencia de sentarse en un banquillo de los acusados, para defenderse de un delito tan impopular como es el odio por razones políticas, enfrentándose además a varias acusaciones que aprovecharán este juicio para defender la dignidad de las mujeres que fueron asesinadas por defender sus ideas durante el periodo de la dictadura militar.

Lógicamente, en estos momentos Le Senne se agarre a que la Audiencia no se ha pronunciado todavía sobre el recurso que ha planteado, no a la apertura de juicio oral (no se puede recurrir), sino al auto anterior que dictó el juez instructor, en el que expresaba su conclusión sobre los hechos ocurridos en el Parlamento, señalando que apreciaba indicios suficientes de que pudo cometerse un delito de odio.

La resolución de este tipo de recursos no suele ser inmediata, depende mucho del magistrado de la Audiencia al que le toque hacerse cargo del caso y de la carga de trabajo que tenga. A diferencia del juez instructor que manifiesta su visión individual del caso, la Audiencia expresa la decisión conjunta de los tres magistrados. Es decir, quien se manifiesta y tiene la decisión definitiva es el tribunal y no únicamente el magistrado que redacte la resolución. Lo que está claro es que el juicio no se va a celebrar, en ningún caso, antes de que se resuelva este recurso de la defensa y de la fiscalía. El pronunciamiento de la Audiencia puede retrasarse aún varios meses.

No sería la primera vez que la Audiencia archiva un caso antes de que llegue a juicio, a pesar de que el juez instructor, con el apoyo de las acusaciones, lleve al banquillo a un político acusado de un delito. Así, por ejemplo, la Audiencia archivó la denuncia contra Neus Truyols, política de Més, que fue acusada de ser la responsable, durante su gestión al frente de la empresa pública Emaya, de los vertidos a la bahía de Palma de las aguas residuales que no podían ser absorbidas por la depuradora. En este caso, el juez de instructor sí consideró que existía delito y la fiscalía también, presentando además un escrito de acusación en el que reclamaba una condena de cuatro años de cárcel para la política nacionalista. El tribunal impidió el juicio al interpretar que no se podía responsabilizar a Neus Truyols de los problemas históricas que sufría esta obsoleta instalación de tratamiento de aguas en Palma, cuya solución además ni siquiera dependía del Ayuntamiento, sino de las inversiones del Estado.

Debido a la trascendencia que supone que la segunda autoridad de Baleares, en este caso el presidente del Parlament se siente en el banquillo y además lo haga acusado de un delito de odio hacia las víctimas de la dictadura, el tribunal analizará a fondo el caso antes de acordar si la denuncia llega a juicio, o se archiva porque no se considera que la actuación de Le Senne sea merecedora de un castigo penal.

A diferencia de Neus Truyols, donde el juez de instrucción abrió juicio oral porque la fiscalía presentaba cargos, en el caso de Le Senne el magistrado ha tenido que apoyarse en las tres acusaciones populares, que sí mantienen que hubo delito de odio y que el político de Vox merece ser condenado por romper la simbólica foto de las mujeres asesinadas durante el franquismo.

Sea cual sea la decisión del tribunal lo que está claro es que la decisión definitiva no se conocerá hasta dentro de varios meses.