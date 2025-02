Hacer negocio con los migrantes sin papeles del Bellevue

Si el lunes pasado unos 50 hombres, de una empresa de seguridad, se personaron para realizar un control de acceso en la puerta de entrada del Neptuno II, uno de los 17 edificios de complejo Bellevue, del Port d’Alcúdia, y lo acordonaron para desalojar a unas 150 personas, entre ellos unos 30 niños, que lo habían ocupado, hoy llega el día del ultimátum. Expira el plazo del acuerdo de la Declaración Unilateral de Salida Voluntaria de Propiedad Privada. En ese documento los okupas firmaron que renunciaban a cualquier acción civil o penal, por ambas partes. La propiedad, al parecer, no habría interpuesto denuncias.

El próximo paso será tapiar la única puerta que queda abierta, la trasera. La principal ya está tapiada. Algunos de los okupas son inmigrantes sin papeles. Otros no, e incluso hay alguna que otra trabajadora que tenía permiso para estar ahí. Otros trabajadores están en el Apolo II. Los okupas de Neptuno II al parecer pagaron para estar ahí «una entrada» que oscilaba entre 800 o 1.500 euros y/o una mensualidad de unos 300 euros. Los que hablan con este periódico coinciden en explicarlo, aunque temen decir a quién le pagaban. Tal vez con la esperanza de que les coloquen en otro lugar. La otra opción es la calle o acatar las normas de otros «negocios con inmigrantes».

Algunas personas que se encuentran en Bellevue no tienen papeles y comentan su punto de vista ante su desalojo. «Quiero regular mi situación, pero necesito un contrato de trabajo, pero para que me hagan ese contrato los empresarios me piden que les pague 3.000 euros, porque no tengo papeles», dice un joven.

Varios jóvenes, en el exterior de los edificios okupados. | T.C.

También hablan del tema de la vivienda, desde su punto de vista. Para ellos entrar de forma «legal» a una vivienda pasa por abonar una cantidad de dinero, que en el mundo del alquiler se parecería a un depósito, aunque no es lo mismo porque a ellos no se les devuelve ese dinero en caso de dejar la vivienda.

Su objetivo después de estar por la isla pasa por irse hacia Bélgica. «El objetivo de los inmigrantes es poder empadronarse. Para poder empadronarte también te piden miles de euros. Me han pedido 8.000 euros», afirma. «Así van las cosas», explica uno de ellos.

Está en los jardines de Neptuno II con otros okupas, uno menor de edad que entró, dice, por un familiar que trabajaba allí. Al no estar empadronado su situación es aún más limitada. Viven en la sombra, hasta que el caso de Bellevue salió a la luz. Se preguntan si es normal que les hayan hecho salir de un día para otro. De hecho, y a pesar de su circunstancia irregular, se preguntan si es legal, porque su próximo lugar sería la calle. «Nos dijeron que aquí podríamos estar», expresan.

En 2023 Bellevue planteaba « la venta de apartamentos y estudios a inversores a un precio de entrada de unos 249.000 euros y el propietario solamente lo aprovecharía dos meses para cederlo a la cadena el resto del año». Fina Linares, alcaldesa de Alcúdia, admitió en ese momento que la cadena le presentó la iniciativa. «Yo les respondí que era inviable porque además el hotel está fuera de ordenación», informó a Diario de Mallorca a finales del 2023. Queda confirmar si los inicios de Bellevue fueron para uso residencial y un largo etcétera. A pesar de todo, este lugar siempre ha sido especial para la zona. Como un Beverly Hills mallorquín.

«Con sus 250.000m metros cuadrados, la ciudad vacacional de tres estrellas más grande Europa», según su web. Un sueño para algunos, para otros una pesadilla.