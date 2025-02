Galmés propone un frente común en Madrid para exigir el dinero del antiguo convenio de carreteras

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha convocado esta mañana una reunión conjunta con los diputados y senadores de Baleares de todos los partidos políticos con representación en las instituciones nacionales. Este encuentro tenía un único punto a tratar: plantearles crear un frente común a todos los representantes públicos, con independencia del partido político que representan, para exigir que el Gobierno de Pedro Sánchez abone los 230 millones de euros que se debían pagar a través del convenio de carreteras, que caducó hace siete años. Galmés quiere que diputados y senadores de todos los partidos políticos con representación en Madrid alcancen un acuerdo conjunto, con el objetivo de defender los intereses de la isla de Mallorca, para conseguir la financiación que precia para mejorar las infraestructuras viarias que se precisan.

A este encuentro acudieron Sandra Fernández, María Salom, José Vicente Marí, Martí Torres, Miguel Jerez, José Illa, José Mesquida y Vicenç Vidal. Todos los representantes políticos se mostraron dispuestos a reivindicar esta propuesta de financiación en Madrid, aunque impusieron una única condición. Quieren que el Consell, como institución, plantee una propuesta única para justificar la reclamación de estos 230 millones de euros y dedicarlos a la construcción, o mejora, de nuevas carreteras. Es decir, todos los partidos políticos con representación en la institución, es decir, PP, PSOE, Vox, Més i El Pí, han de llegar a un acuerdo único para poder plantear esta reclamación en Madrid. En el año y medio que llevamos de legislatura este acuerdo conjunto no se ha producido nunca y aunque los representantes políticos de los diferentes grupos se han mostrado dispuestos a negociar, en estos momentos los acuerdos sobre las infraestructuras viarias que son necesarias en Mallorca están muy alejados. A pesar de la dificultad que supondrá alcanzar este plan conjunto en la propia institución, Galmés se ha mostrado esperanzado en llegar a un acuerdo con los otros partidos, sobre todo en defensa de los intereses de Mallorca, pero no ha detallado las propuestas que planteará para que la oposición le respalde frente a Madrid ante esta reclamación económica.

El convenio de carreteras caducó en el año 2019, coincidiendo con la aprobación del régimen fiscal de Baleares que negoció la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, con el Gobierno de Madrid. Este nuevo régimen supuso un aumento en la cuantía de la financiación que iba a recibir Baleares y se incluía la partida de las inversiones en carreteras. Es decir, la financiación para nuevas vías, o mejoras de las ya construidas, debía ser aprobada por el Govern balear y no por el Ejecutivo nacional. De los 230 millones de euros que reclama el Consell de Mallorca y que estaban incluidos en el antiguo convenio de carreteras, el Govern solo ha aportado una partida de 30 millones.

Llorenç Galmés consideró que este proyecto que propuso a los diputados y senadores que defienden los intereses de Baleares en Madrid representaba una oportunidad única para “hacer un frente común” en favor de Mallorca, dejando al margen los intereses de los partidos que estaban representando.

El presidente del Consell de Mallorca insistió en que la saturación que sufren las carreteras de las islas se ha convertido en un gran problema, que precisa de una solución prioritaria y para ello es necesario contar con una financiación “justa”. Afirmó Galmés que se precisa con urgencia mejorar las infraestructuras viarias que han quedado obsoletas, sobre todo en los tramos de entrada y salida a la ciudad de Palma, debido a los grandes atascos de coches que se producen a diario. Recordó que el actual Consell de Mallorca ya ha comprometido un gasto de 160 millones para mejorar estas entradas y salidas, a la vez que se están desarrollando proyectos para construir viales cívicos de conexión entre pueblos y aparcamientos disuasorios. Con ello el objetivo es que se utilice menos el vehículo privado y se fomente el transporte público. “Mallorca necesita esta financiación del Estado para mejorar la seguridad de las carreteras”, insistió el político del PP, que se quejó que el Gobierno de Pedro Sánchez dedique seis mil millones para inversiones viarias en Barcelona, o cuatro mil millones para mejorar la red ferroviaria entre Madrid y Asturias, “y en cambio a Mallorca se niega a financiar estas infraestructuras”.

Galmés afirmó que “ya ha llegado la hora de que Mallorca se haga oir en Madrid para recuperar este dinero que debería ser nuestro”. El político agradeció la buena voluntad mostrada en la reunión por diputados y senadores, y calificó de “robo” el dinero que estaba acordado en este convenio de carreteras y que desde Madrid se niegan a pagar.

El presidente del Consell volvió a demostrar su carácter optimista sobre la dificultad que supondrá que la propia institución presente, con la aprobación de todos los partidos políticos, un proyecto único que justifique la reclamación en Madrid del pago de este convenio de carreteras. En este sentido, destacó la la planificación que se está realizando para buscar una solución a la saturación viaria y recordó que una de las propuestas que está sobre la mesa es limitar el número de vehículos.

Aunque este plan conjunto fracase, por la falta de acuerdo de los políticos, Llorenç Galmés se comprometió a buscar otros fondos de financiación para que todos los proyectos de carreteras que se han planificado se lleven a cabo. “No será por falta de dinero que no se harán estos proyectos”, aseguró Galmés.

José Vicente Marí, diputado nacional del PP, mostró su apoyo a la iniciativa planteada en la reunión por el presidente Galmés, y si bien reconoció la dificultad que supone que todos los partidos políticos, con diferentes intereses, se pongan de acuerdo para defender el mismo proyecto, también se sumó al optismismo mostrado por el presidente del Consell. Marí consideró que la financiación de las carreteras de Mallorca debía acordarse en un convenio específico y no a través de régimen fiscal. “El convenio de carreteras no debería estar afectado por el factor de insularidad”, señaló el político ibicenco.

Por su parte, Vicenç Vidal, representante de Sumar-Més, también se mostró dispuesto a sumarse a este proyecto que le ha planteado el presidente del Consell. Sin embargo, consideró que Galmés debería mostrar una visión mucho más amplia del problema viario que sufren las carreteras de la isla. Defendió una política de movilidad sostenible, con el fomento del transporte público y afirmó que uno de los problemas es que en Mallorca circulan demasiados coches. Vidal pidió a los partidos políticos mayoritarios, es decir, PP y PSOE, que “sean coherentes y que lo que defienden en Baleares también lo defiendan también en Madrid”. Recordó el diputado que, en determinados temas, los dos grandes partidos sí han planteado en alguna ocasión un proyecto conjunto. Sin embargo, el político nacionalista confesó que en más de una ocasión “me he encontrado muy solo” defendiendo en Madrid los intereses de Baleares.

El senador socialista José Illa también se mostró dispuesto a plantear en Madrid esta mejora de la financiación de Mallorca, pero señaló que este compromiso no suponía entregarle un cheque en blanco al presidente del Consell. Consideró que Galmés debía mostrar una visión más amplia del problema viario, no solo apostando por construir o ampliar nuevas carreteras, sino también por fomentar otro tipo de transporte, como puede ser el ferroviario o el tranvía. Catalina Cladera, líder del PSOE en el Consell, remató esta crítica, recordando que el PP había renunciado a la construcción de la línea del tranvía y que su política solo se basaba en construir nuevas carreteras. La opositora defendió que el Consell debería exigir todas las competencias de movilidad y no limitarse a gestionar solo las carreteras.