La izquierda cobarde, perdón por la redundancia, se rasga las vestiduras ante la continuidad de Gabriel Mano de Piedra Le Senne, el president sostenido por el PP para degradar al Parlament hasta extremos insospechados hasta ahora pese al historial de los populares. Los falsos progresistas, otra reduplicación, omiten que la fiscalía de disciplina jerárquica tampoco acusa al púgil de extrema derecha, aunque pidió cárcel para el veinteañero descerebrado que insultó a uno de los futbolistas más atrabiliarios del planeta. El único beneficiado por este desprestigio coral es Vox.

Stuset Kirk es el gurú de las inversiones en el Financial Times. Celebra a quienes arriesgaron su dinero con el viento a favor de la caída de los costes de los préstamos, porque «tengo amigos en ese juego con villas en Mallorca más grandes que Versalles». Somos el símbolo de la desmesura a escala mundial, pero los nativos más avispados se niegan a aislarse y prosiguen su labor colonizadora. La llegada masiva de pateras es apenas una nota de color por comparación con el fenómeno inverso, porque África es el nuevo Caribe de los hoteleros mallorquines.

Túnez fue la primera pieza africana de la hostelería mallorquina, con hasta seis hoteles de Iberostar, pero ha sido arrasada por Marruecos con un desarrollo que recuerda los booms de Dominicana, Cuba o Riviera Maya. Desde que Riu debutara con dos establecimientos en Agadir a comienzos de milenio, la cifra total de complejos marroquíes recientes con marca insular supera la treintena. Se da la circunstancia de que se inscriben masivamente en el segmento del lujo y de que componen más de la mitad de los proyectos desarrollados en el conjunto del continente africano, alrededor de medio centenar. Cumplen con otra característica de compromiso con el destino, destacada por los pioneros. «Son de inversión propia».

En una contradicción digna del declive de la isla, los hoteles mallorquines en Marruecos son más lujosos que los hoteles mallorquines en Mallorca. Los gigantes Riu, Barceló, Iberostar y Meliá insisten en nuevas inversiones en el vecino norteafricano, donde se han liberado del corsé playero en destinos de tierra como Fez o Marrakech. Además, y por una vez, no hablan solo de dinero. Se deshacen en elogios hacia el talante de las autoridades y de la población. Es un auténtico romance, avalado por Pedro Sánchez desde La Moncloa mediante jugadas tan arriesgadas como abandonar a su suerte al Sáhara. Aguardamos con ansia el pronunciamiento de Francina Armengol al respecto. Y si quieren llevarse otro susto, Balears recibe más turistas anuales que todo Marruecos, país que ocupa una superficie cien veces mayor.

No solo impresionan las posiciones tomadas actualmente por los mallorquines con epicentro en Marruecos, sino sobre todo el crecimiento al galope. El ritmo frenético después de la pandemia de Barceló, líder en la competición marroquí, ayuda a calibrar el fenómeno. En 2022, contaba con seis establecimientos en otras tantas ciudades de la monarquía alauita. La inversión total alcanzaba los 150 millones, para 1.200 habitaciones. Dos años más tarde en 2024, la cuenta se elevaba a ocho, hoy son más de diez y portavoces del grupo insisten en que la escalada de inversiones prosigue a buen ritmo.

El ensayista Sami Naïr propone «Euráfrica» como alternativa a la Europa huérfana de Estados Unidos y como solución a la inmigración, pero los hoteleros mallorquines ponen los euros donde otros solo ponen la boca. La implantación creciente concede preeminencia a los inversores de la isla incluso en las relaciones internacionales. Simón Pedro Barceló, que a los 23 años fue el senador más joven de la historia en las filas del PP, se reunió el pasado martes en Madrid con el presidente egipcio Abdelfatah Al-Sisi. La cadena tiene un hotel en Sharm el-Sheij y otro en la capital cairota, que pronto será acompañado por un tercer gigante. En esta labor de expansión debe jugar un papel decisivo la experiencia de Jaime Alfonsín, el exjefe de la Casa del Rey y ahora asesor externo del reducido consejo de la hotelera, con solo cuatro personas. Allí convive con Joan Vilà, antiguo presidente de Hotelbeds.

Así habla la jueza sobre la torrentada. «El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse. En definitiva, los daños materiales no se podían evitar, las muertes sí». Por desgracia se refiere a Valencia’24 y no a Sant Llorenç’18, aunque los argumentos eran idénticos .

En la imagen que hoy nos ilustra, se resuelve el conflicto de copyright de la semana. ¿Es posible que Meghan Markle y el Ajuntament de Porreres copiaran para sus muy publicitados escudos este mosaico romano del siglo quinto de nuestra era sacado a subasta, con una palmera y dos codornices metamorfoseadas más adelante en golondrinas y colibrís?

Reflexión dominical cándida: «La consideración especial que merecen los perros no se extiende a sus dueños».

