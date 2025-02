Luis Salvador hunde las manos en el barro y amasa, moldea y da forma con una destreza que demuestra mucha práctica. Es esquizofrénico, tiene 52 años y lleva más de 30 participando en los talleres de cerámica y jardinería que se imparten en el Parque Sanitario de Bons Aires, el antiguo Hospital Psiquiátrico de Palma. "Es una forma de mantenerme activo y relacionarme con los demás", explica.

Para los usuarios del centro no es solo ocio. Es una terapia que mejora su autoestima, combate el aislamiento, les mantiene activos y les ayuda a relacionarse con los demás. "Muchos de ellos sienten que esto es su trabajo, que tienen un compromiso diario, y eso es esencial en su rehabilitación", cuenta un psicólogo del hospital.

Se llevan a cabo todas las mañanas de lunes a viernes por turnos según las unidades. Los participantes tienen distintos perfiles: desde usuarios de larga o media estancia, los que están en proceso de alta, los que tienen patologías relacionadas con la adicción al alcohol o los de atención psicogeriátrica, entre otros.

FOTOS | Cerámica y jardinería: talleres que son terapia para los usuarios del Hospital Psiquiátrico de Palma / Ana B. Muñoz

Las piezas, en la Fira del Fang

"Cada persona tiene habilidades diferentes, algunos pueden trabajar la cerámica con mucha precisión, otros tienen más dificultades y se les asignan tareas adaptadas", explican los monitores. Las clases también tienen muchos beneficios para la psicomotricidad de los usuarios, sobre todo para los que sufren temblores o dificultades de coordinación: "Trabajan la motricidad fina, la concentración y la memoria, habilidades que después pueden aplicar en su vida cotidiana", detallan los monitores.

Los usuarios de cerámica, además, venderán las piezas terminadas (hacen desde platos o tazas hasta ceniceros y bandejas) la próxima semana en la Fira del Fang de Marratxí, que se celebra del 1 al 9 de marzo, y reinvertirán lo que ganen en comprar más material para sus clases: "Así ven que lo que hacen tiene valor, que su esfuerzo se traduce en algo tangible", subrayan los monitores. Los de jardinería, por su parte, se encargan de una terraza que alberga el centro con vegetación de todo tipo, árboles y decenas de parterres con plantas de varios tipos.

Mantenerse ocupado y sentirse productivo es una terapia muy efectiva para ellos

"Cuidar las plantas me ayuda a relajarme, a centrarme, a no pensar tanto en las cosas malas", cuenta Lucía Cortés, una de las usuarias más jóvenes del taller de jardinería. Tiene 23 años y lidia con la ansiedad, depresión y un trastorno límite de la personalidad. "Animo al resto de usuarios a participar. Yo llevo poco tiempo, pero ya me ha hecho sentir mucho mejor", confiesa. Mantenerse ocupado y sentirse productivo es, para muchos de ellos, una terapia muy efectiva. Lo afirma Anna, una usuaria de 60 años con trastorno esquizoafectivo: "Me encanta la jardinería porque es estar en contacto con la naturaleza. Además, he aprendido muchas cosas que después aplico en casa. También voy a cerámica, y ahora he empezado a estudiar el grado de Periodismo a distancia", cuenta orgullosa.

Romper el aislamiento

Para otros, los talleres son una oportunidad de romper el aislamiento que puede llegar a suponer un trastorno mental: "Aquí he hecho amigos, me relaciono, hablo con ellos. Estando en casa no haría nada más", apunta José Julián Sepúlveda, de 53 años y esquizofrénico. Los terapeutas destacan constantemente la importancia de estas interacciones entre ellos: "El taller no es solo un espacio de trabajo, sino un lugar donde se fomenta la convivencia, el respeto y la empatía", explica el mismo psicólogo.

Armando Ibáñez, de 55 años, también con trastorno de esquizofrenia, es uno de los mejores ejemplos de cómo este tipo de actividades son parte del proceso de recuperación: "Ahora estoy en prealta, pero cuando venía a los talleres me sentía muy realizado", recuerda. "Trabajar con las manos me producía bienestar, perdía la noción del tiempo", comenta Armando, que con el tiempo también ha visto que la precisión que requiere la cerámica le ha ayudado con el temblor que sufre en las manos.

Armando Ibáñez, uno de los antiguos usuarios de los talleres de cerámica y jardinería del Hospital Psiquiátrico. / Ana B. Muñoz

Monitores, terapeutas y psicólogos coinciden en que estos talleres, que tienen una larga trayectoria en el Psiquiátrico, son una oportunidad para dar a los usuarios herramientas con las que enfrentar su día a día: "Promueven su autonomía y valores como el respeto, la empatía o la sensibilidad. Es un paso más para integrarse en la sociedad".

Trabajadores, monitores y terapeutas de los talleres de cerámica y jardinería del Hospital Psiquiátrico de Palma. / Ana B. Muñoz

Suscríbete para seguir leyendo