El PSOE pide a Núria Riera que "devuelva todo el dinero que ha cobrado de más" por su absentismo laboral

El PSIB-PSOE ha pedido a la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, que "devuelva todo el dinero que ha cobrado de más" por su absentismo laboral como funcionaria para ejercer como vocera de los populares en la institución. Según ha explicado el portavoz adjunto en la institución insular, Javier de Juan, los socialistas ya no se conforman con el cese de Riera. "Pedimos que devuelva todo el salario que ha cobrado de más. No podemos tolerar que Galmés y Prohens la sigan tapando, es tan evidente que está incumpliendo su horario laboral que deben dejar de mentir ya a todos los mallorquines", ha detallado De Juan.

El portavoz socialista ha asegurado que "no concibe otro escenario" que la investigación interna del Govern sobre esta cuestión ponga de manifiesto el absentismo laboral de la popular durante su jornada como funcionaria. "Es imposible que los informes puedan ser favorables porque no se puede estar en dos sitios a la vez. No creemos que haya ningún funcionario que quiera firmar algo que no sea verdad. Es un escándalo muy evidente", ha señalado.

Responsabilidad de Galmés

Javier de Juan también ha denunciado "la responsabilidad de Galmés" en este asunto, y le ha reclamado al presidente del Consell que cese de manera inmediata a la portavoz popular. "Ayer Galmés mintió, no hay informes internos de la compatibilidad porque Riera no los ha pedido. No sabemos que es lo que le pueden deber a Riera para permitir este trato de favor pero si Galmés no actúa ya será tan responsable como ella", ha determinado.

Por su parte, el propio Galmés aseguró ayer que tomará "todas y cada una de las decisiones pertinentes" en el caso de que la portavoz del PP en la institución, Núria Riera, haya cometido irregularidades en su puesto de trabajo como funcionaria de la CAIB.

El presidente insular señaló que desde el Consell están a la espera del informe que elaborará el Govern para determinar si Riera ha cometido alguna irregularidad. Una vez la institución disponga del informe, se adoptarán las decisiones pertinentes en el caso de que hubiera cualquier tipo de irregularidad, expresó Galmés.